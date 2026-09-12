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Više od 200 velikih sistema ratne tehnike, novi višecevni lanseri raketa, dronovi presretači i robotizovane platforme biće deo vežbe "Pobednik 2026" na Pešteri. Pukovnik Stevan Žigić kaže da će biti prikazano kako kopnena vojska, avijacija, PVO i specijalne jedinice zajedno izvode napadnu operaciju.

Pukovnik Stevan Žigić iz Uprave za razvoj i opremanje Generalštaba Vojske Srbije kaže da je vežba počela krajem avgusta, dok će njen glavni i završni deo biti održan 13. septembra na privremenom poligonu Pešter.

Foto: Printscreen RTS

"Na samoj vežbi videćemo združeno dejstvo kopnenih snaga Vojske Srbije u sadejstvu sa ratnim vazduhoplovstvom, protivvazduhoplovnom odbranom i specijalnim jedinicama Vojske Srbije, gde će se, približno stvarnim borbenim situacijama, izvršiti borbena operacija, napadna operacija sa sadejstvom svih ovih rodova i vidova", naveo je Žigić.

Ističe da je objedinjavanje različitih rodova i službi u jednu vežbu veoma zahtevno i da podrazumeva preciznu koordinaciju svih učesnika, posebno imajući u vidu da se koristi bojeva municija.

"Prvenstveno, ono o čemu treba dobro voditi računa jeste primena mera bezbednosti svih u radu i upotrebi tih sredstava", naglasio je Žigić.

Prema njegovim rečima, konfiguracija i kapaciteti poligona nameću određena ograničenja, zbog čega se pojedini elementi vežbe prilagođavaju uslovima na terenu.

"Koordinacija zahteva precizno određivanje tačnog vremena dejstva kako vazduhoplovnih sredstava, protivvazduhoplovnih sredstava, tako i kopnenih sredstava", objasnio je Žigić.

Foto: Printscreen RTS

Više od 200 velikih sistema ratne tehnike

Na Pešteri će biti predstavljen veliki broj novih i modernizovanih sredstava kojima je Vojska Srbije opremljena u prethodnom periodu.

"Biće preko 200 sistema ratne tehnike, velikih sistema ratne tehnike, da tako uslovno kažemo“, rekao je Žigić.

Pored velikih sistema, biće prikazano modernizovano streljačko naoružanje i optoelektronska sredstva, kao i novi višecevni lanseri raketa "Vampir" i "Puls".

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

"Moći ćemo da vidimo modernizovanu municiju kako dejstvuje, ali svakako moći ćemo da vidimo i deo efekata robotizacije naše vojske, gde ćemo imati priliku da vidimo i borbene platforme kopnene, zemaljske 'Miloš'. Moći ćemo da vidimo razne vrste dronova", naveo je Žigić.

Posebno je najavio prikaz novih dronova koji do sada nisu korišćeni u ovakvoj simulaciji borbene situacije.

"Moći ćemo da vidimo neke nove dronove koje smo do sada samo gađali. Nismo ih nikad upotrebljavali u ovakvom tipu, kroz vežbu, u stvarnoj nekoj simulaciji borbene situacije - presretače dronova", rekao je Žigić.

Na vežbi će, dodaje, biti prikazana i sredstva protivvazduhoplovne odbrane, kao i robotizovani psi.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

"Danas možemo da dejstvujemo i preko 100 kilometara"

Govoreći o opremanju Vojske Srbije i uticaju novog naoružanja na njene sposobnosti, Žigić je ukazao na povećanje dometa i vatrene moći.

"Do nedavno nismo imali mogućnosti da dejstvujemo na daljinama preko dvadesetak kilometara, a danas imamo mogućnost da dejstvujemo i preko 100 kilometara sa savremenim artiljerijskim sistemima i preko pedesetak kilometara", naveo je Žigić.

Ističe da se na taj način može videti koliko su unapređene vatrene mogućnosti i sposobnosti jedinica Vojske Srbije.

Dronovi menjaju način borbe

Žigić ocenjuje da dronovi i robotizovane platforme u velikoj meri menjaju savremeno ratovanje, što pokazuju i iskustva iz aktuelnih sukoba.

"Vidimo u proteklom periodu u svim ovim ratovima da je sve masovnija upotreba bespilotnih vazduhoplova ili dronova i oni se koriste bukvalno u različitim i u svim domenima ratovanja“, rekao je Žigić.

Navodi da se koriste od elektronskih dejstava i izviđanja do borbenih operacija, kao i da pojedini dronovi imaju domet od nekoliko stotina kilometara.

"Sama upotreba tih dronova je omogućila i da donekle dostignemo neki nivo i stepen više zaštite ljudstva, dejstvujući samo isključivo njima“, istakao je Žigić.

Slika sa dronova u realnom vremenu stiže do komandnih mesta

Gledaoci će tokom vežbe moći da vide i kako se podaci prikupljeni besposadnim platformama prenose do komandnih mesta i konkretnih borbenih sredstava.

"Imaćemo priliku da vidimo sa izviđačkim dronovima i borbeno-izviđačkim dronovima kako se ta slika prenosi sa njih na komandna mesta, odnosno sa komandnih mesta na konkretna sredstva", rekao je Žigić.

Ističe da je već započela digitalizacija Vojske Srbije, čiji je jedan od ciljeva povezivanje različitih senzora na bojištu.

"To će omogućavati dobijanje slike i stvaranje slike u nekom realnom vremenu i prenošenje samih tih informacija i naređenja u što kraćem vremenskom periodu“, objasnio je Žigić.

Na šta gledaoci da obrate pažnju

U završnici vežbe biće prikazano kako snage kopnene vojske, ratnog vazduhoplovstva i PVO i specijalnih jedinica zajednički izvode napadnu operaciju protiv fiktivnog neprijatelja.

"Svakako će gledaocima biti, kao i uvek, najzanimljivija ona krupna sredstva ratne tehnike, dejstvo vazduhoplovstva, dejstvo protivvazduhoplovne odbrane, dejstvo artiljerije", rekao je Žigić.

Ipak, posebno je ukazao i na dejstvo izviđačkih i specijalnih snaga, streljačkih odeljenja i vodova, kao i upotrebu savremenog i modernizovanog streljačkog naoružanja i optoelektronskih sredstava.