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Hladni front stigao je u Srbiju tokom vikenda i oborio drastično temperaturu širom zemlje. Danas je moguće još jedno prolazno naoblačenje i pljuskovi ponegde, a temperature će biti bez veće promene.

Zahlađenje je slomilo poslednji trzaj veoma toplog vremena na jugu i istoku, nadalje će biti osetno svežije uz temperature tipične za ovaj deo godine.

- Sredinom sledeće nedelje na kratko će biti malo toplije uz maksimume od 22 do 27 stepeni, ali u sledeći četvrtak prolazna kiša i novo osveženje. Još jedno prolazno naoblačenje uz pljuskovite padavine se očekuje oko 20. septembra, dok bi posle 26. septembra moglo biti uslova za jaču ciklogenezu u našoj blizini koja bi ukoliko se dogodi mogla doneti konretniju kišu i istoku regiona - najavio je Marko Čubrilo.

Foto: Kurir

Ciklogeneza, inače, označava proces nastanka i razvijanja ciklona. Jednostavnije rečeno, ciklogeneza je trenutak kada se na određenom području formira jaka vremenska nepogoda ili polje niskog pritiska koje sa sobom donosi znatno pogoršanje vremena, pojačanje vetra i veći pad temperature.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je osetno hladnije vreme u Srbiji, uz temperature koje će se narednih dana vratiti u okvire prosečnih vrednosti za ovo doba godine.

Prema prognozi RHMZ-a, i tokom ove sedmice jutra će biti sveža, dok će dnevne temperature uglavnom biti između 23 i 27 stepeni. U pojednim planinskim predelima moguć jutarnji mraz.

Vreme će biti promenljivo sa sunčanim intervalima, a novi talas kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom očekuje se u utorak i petak.

RHMZ upozorava i na nizak vodostaj. Na Dunavu, Savi i Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.