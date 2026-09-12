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Dok se većina budućih mladenaca u Srbiji mesecima preračunava koliko će ih koštati restoran, muzika, venčanica i fotograf, postoje veselja na kojima se budžet za jednu svadbu meri desetinama, stotinama hiljada, pa čak i milionima evra.

Za takva slavlja ništa nije "previše". Najskuplji restorani i vile, raskošne dekoracije, brendirane haljine, zlato, luksuzni automobili, a za muziku - neka od najvećih imena domaće estrade. Na pojedinim veseljima bakšiš leti na sve strane, dok se novčanice lepe za pevače, muzičare i mladence.

Posebno su zanimljive priče o velikim porodičnim slavljima naših ljudi koji decenijama žive i rade u inostranstvu. Kada se porodica okupi zbog svadbe, čini se da granice u trošenju često ne postoje - jedan dan mora da bude zapamćen, a gostima da ostane priča koju će prepričavati godinama.

A neke od tih priča zaista zvuče neverovatno.

Svadba u Rimu od 650.000 evra

Jedna takva svadba za pamćenje održana je u Rimu, a celo slavlje koštalo je oko 650.000 evra.

Porodica je za tri dana zakupa luksuzne vile, udaljene svega nekoliko kilometara od Koloseuma, izdvojila oko 300.000 evra. Još 230.000 otišlo je na muzičare, oko 40.000 na dekoraciju, 20.000 na organizaciju, dok se novac nije štedeo ni za tortu, smeštaj i avionske karte za goste.

Foto: Printscreen Instagram

Na spisku izvođača bila su velika imena poput Cece Ražnatović, Ace Lukasa, Jane Todorović, Kebe, Nadice Ademov i drugih.

Novac je, očekivano, leteo na sve strane, a fotografije i snimci sa slavlja preplavili su društvene mreže.

Foto: Instagram

Mladenci umesto pirinčem posipani dolarima

Na luksuznoj svadbi u Beču novac je bukvalno leteo na sve strane - mladenci su umesto pirinčem posipani dolarima, a mladi su cipele dobili u staklenoj kutiji.

1/7 Vidi galeriju Na svadbi se nije štedelo, sve je pucalo od luksuza, a mlada je čak dobila cipele u staklenoj kutiji. Foto: Printscreen TikTok/bozic.uros

Posebnu pažnju privukao je gost koji je na sebi nosio sat i prsten vredne čak 200.000 evra, uz pet zlatnih lanaca. Mladoženja je, uz svadbeno odelo, pokazao i svoj Porše, dok je za "kupovinu mlade" njen otac dobio nekoliko desetina hiljada evra.

Plesačice, dukati i torta sečena mačetom

1/12 Vidi galeriju Gosti su novčanicama od 200 evra darivali mladence, muziku, trbušne plesačice... Foto: Printscreen TikTok/bozic.uros

Na svadbi u Nemačkoj, vrednoj oko milion evra, trbušne plesačice su, osim hiljada evra, dobijale i zlatne dukate. Novac se javno brojao i iznos koji je svaki gost dao čitao se na mikrofon. A onda je stigla ogromna torta koju su mladenci sekli - mačetom.

Na Siciliji gostima služeni bifteci i najskuplja pića

Na raskošnoj svadbi na Siciliji, vrednoj oko milion evra, bio je zakupljen čitav hotel, a gostima su služeni najskuplja pića, bifteci i plodovi mora.

1/7 Vidi galeriju A OD KUMA BRDO LOVE! GAZDA MECKA KUMOVAO NA SICILIJANSKOJ SVADBI OD MILION €! Kad su zagruvali narodnjaci, Italijani pali u trans! Foto: TikTok/Printscreen/Uroš Božić

Kum je bio gazda Mecka, koji je evre bukvalno "ispaljivao" na mladence i muziku. Kada su zasvirali narodnjaci, italijanski gosti su se, kako je zabeleženo na snimku, potpuno prepustili veselju.

Za sina jedinca 900 gostiju, koverte od 5.000-6.000 evra

Foto: TikTok/Printscreen/Uroš Božić

Kada je gazda Nenad ženio sina jedinca, napravio je svadbu vrednu oko milion evra, na kojoj je bilo čak 900 gostiju.

Gosti su pristizali iz svih krajeva sveta, a u kovertama, nije bilo manje od 5.000-6.000 evra. Jedan gost pokazao je sat od 30.000 evra, dok je gazda Mecka novčanice na muziku bacao kao frizbi.

Pet zlatnih lanaca i sat od 200.000 evra

Na još jednom velikom veselju u Beču, jedan gost je došao praktično "sav u zlatu" - na ruci je pokazao sat i prsten vredne 200.000 evra, a oko vrata nosio čak pet zlatnih lanaca. Mladoženja je svoj svadbeni stajling upario sa Poršeom, dok je jedan gost pokazao torbicu sa pregradama punim novčanica od 50 i 100 evra.

1/10 Vidi galeriju ŠOK-SVADBA, DEDA DOŠAO SAV U ZLATU! SAT, PRSTEN 200.000€ PLUS 5 KAJLI Pršte narodnjaci na svadbi od milion evra, udaje se Dženifer Foto: Tik Tok Printscreen

Tri svadbe odjednom, vo od pola tone

1/15 Vidi galeriju SVADBA OD MILION € U EČKI! Kad deda ženi dva unuka i udaje unuku! Babi tašna puna evra za muziku, na ražnju vo od pola tone VIDEO Foto: Youtube Printscreen/Moja Happy Muzika