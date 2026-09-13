Slušaj vest

Duboko ispod planine Plješevice, na granici današnje Bosne i Hercegovine i Hrvatske, decenijama se krio jedan od najimpresivnijih vojnih objekata bivše Jugoslavije. Podzemni aerodrom Željava kod Bihaća, poznat pod kodnim nazivom "Objekat 505", bio je čitav grad ispod zemlje - sa hangarima, radionicama, komandnim centrima, skladištima i prostorom za desetine borbenih aviona.

Željava Foto: Damir SENCAR / AFP / Profimedia

Ovo ogromno vojno čudo izgrađeno je u vreme Josipa Broza Tita, a njegova glavna posebnost bila je upravo ono što se spolja gotovo nije moglo videti - 3.500 metara podzemnih tunela ukopanih u planinu.

Kompleks je bio projektovan tako da može da izdrži direktan nuklearni udar snage oko 20 kilotona.

Grad ispod Plješevice

Željava je građena tokom hladnoratovskog perioda, a u funkciju je stavljena 1968. godine. Podzemni deo činile su tri velike galerije povezane u obliku slova M, dok su hodnici i prateće prostorije činili čitav lavirint ispod zemlje.

U ogromnim galerijama bilo je mesta za 58 borbenih aviona MiG-21, a unutra su se nalazili i komandni i operativni centri, radionice, skladišta, komunikacioni sistemi, generatorska postrojenja, prostorije za osoblje i drugi sadržaji neophodni za funkcionisanje baze.

1/7 Vidi galeriju Vojni aerodrom Željava je koštao oko pet milijardi dolara Foto: Damir SENCAR / AFP / Profimedia

Objekat je imao četiri ulaza, zaštićena armiranobetonskim vratima teškim oko 100 tona. Čitav podzemni sistem bio je napravljen tako da baza može da funkcioniše i u slučaju napada i izolacije od spoljnog sveta.

A iznad zemlje nalazilo se još nešto što je Željavu činilo kompletnim aerodromom - pet pista.

Avioni su nestajali u planini

Željava nije bila samo sklonište za avione. Bila je prava operativna vojna baza.

Avioni su sa spoljašnjih pista ulazili u podzemni kompleks i tamo bili smeštani, servisirani i pripremani za nove zadatke. U slučaju opasnosti, borbeni avioni mogli su da budu sklonjeni duboko u planinu, daleko od pogleda i potencijalnog napada.

Posebno važan deo sistema bio je radar na vrhu Plješevice, koji je služio za nadzor i kontrolu vazdušnog prostora.

Zbog svega toga Željava je bila jedna od najvažnijih i najstrože čuvanih vojnih baza tadašnje Jugoslavije.

Čuvala je i ljude i avione

Veličina kompleksa najbolje se vidi kada se u obzir uzmu svi njegovi sadržaji. Ispod zemlje nije postojao samo prostor za avione već čitava infrastruktura koja je omogućavala da baza funkcioniše kao samostalna celina.

1/8 Vidi galeriju Napravljena na granici Hrvatske i BiH, nedaleko od Plitvičkih jezera s jedne i Bihaća s druge strane Foto: Printscreen/Youtube

U tunelima su bili sistemi za ventilaciju i pročišćavanje vazduha, struja, voda, skladišta goriva i municije, radionice, komunikacioni i komandni centri, kao i prostorije za svakodnevni život osoblja. HRT navodi da je baza bila projektovana da može da funkcioniše oko 30 dana bez spoljne pomoći.

I upravo je to bila ideja - ako dođe do velikog rata, najvredniji deo vazduhoplovstva trebalo je skloniti pod zemlju.

Napravljena da preživi nuklearni udar

Najneverovatniji detalj čitave priče jeste zaštita kompleksa.

Foto: Printscreen/Youtube

Željava je projektovana da izdrži nuklearni udar snage oko 20 kilotona, odnosno približno snagu bombe bačene na Nagasaki. Masivna vrata, zaštitne komore, debeli betonski zidovi i položaj duboko u planini trebalo je da zaštite bazu od katastrofalnog napada.

Drugim rečima, Jugoslavija je napravila bazu čija je svrha bila da i u najgorem mogućem scenariju sačuva avione, ljude i komandni sistem.

Milijarde dolara ispod zemlje

Koliko je projekat bio ogroman govori i cena koja se u zavisnosti od izvora kreće od tadašnjih četiri do 8,5 milijardi dolara. Zbog toga se Željava često opisuje kao jedna od najvećih i najskupljih vojnih investicija bivše Jugoslavije.

Za tadašnju Jugoslaviju to nije bio običan aerodrom, već strateški objekat od ogromnog značaja.

A onda je sve otišlo u vazduh

Foto: Printscreen/Youtube

Željava je radila do početka ratova devedesetih.

Kada je postalo jasno da bi baza mogla da padne u ruke protivničkih snaga, doneta je odluka da se uništi. Dana 16. maja 1992. godine počelo je miniranje kompleksa.

Prva eksplozija odjeknula je u 5.20 ujutru, potom su usledile eksplozije na pistama, a u 6.47 snažna detonacija odjeknula je duboko u planini. Četiri ulaza u podzemne hangare bila su zarušena.

Prema nekim izvorima, za onesposobljavanje kompleksa upotrebljeno je oko 50 do 60 tona eksploziva.

Tako je nastao neverovatan paradoks - vojni kompleks napravljen da preživi nuklearni udar na kraju je uništen eksplozivom koji je postavila sopstvena vojska.

Foto: Printscreen/Youtube

Mračni lavirint ispod planine

Danas je od nekadašnjeg vojnog giganta ostao napušten kompleks.

Piste su uglavnom zarasle, objekti su devastirani, a duboko ispod Plješevice i dalje postoje kilometri tunela i galerija. Ono što je nekada bilo jedno od najmodernijih vojnih postrojenja u Evropi danas izgleda gotovo nestvarno - kao scenografija za film o hladnom ratu.

Foto: Damir SENCAR / AFP / Profimedia

A kada se zna šta se tu nekada nalazilo, prizor je još fascinantniji - ispod planine postojao je aerodrom sa desetinama aviona, komandnim centrima, radionicama i kompletnom infrastrukturom, napravljen da preživi nuklearni rat.