O TOME KO JE, ZAPRAVO, BIO RATKO MLADIĆ– Gost večerašnje emisije “Neispričano” je general Milan Jolović
Smrt generala Ratka Mladića ponovo je otvorila jedno od najosetljivijih poglavlja novije istorije Balkana, ali i izazvala snažne reakcije širom Evrope i regiona. Njegova sahrana u Beogradu postala je više od oproštaja od jednog vojnika, postala je događaj o kojem su govorili Sarajevo, Zagreb i Brisel. Ko je zapravo bio Ratko Mladić? General Vojske Republike Srpske, jedan od ključnih komandanta rata u Bosni i Hercegovini, čovek kojeg je Haški tribunal osudio za ratne zločine.
Ali postoji i druga slika, ona koju nose ljudi koji su sa njim delili ratne godine. Za veliki deo Srba, Mladić nije samo ime iz haških presuda. On je simbol vremena u kojem su Srbi u Bosni strahovali za svoj opstanak i general koji je za njih predstavljao odbranu srpskog naroda. Zato njegova smrt nije stavila tačku. Otvorila je novo pitanje - kako će ga pamtiti istorija?
Sarajevo ga vidi kao simbol tragedije i stradanja. Zagreb ga posmatra kroz sopstveno ratno iskustvo. Brisel kroz presudu i evropske vrednosti. A deo srpskog naroda kao heroja. I tu počinje borba za sećanje, jer istoriju ne čine samo presude. Čine je i ljudi koji su bili tamo, koji su sa njim prolazili kroz najteže dane rata.
Jedan od njih bio je uz Ratka Mladića gotovo tokom čitavog rata. Bio mu je učenik i saborac. Od mladog potporučnika stigao je do čina pukovnika Vojske Republike Srpske, uz poverenje i podršku generala Mladića. Iza ta tri unapređenja nisu samo vojni činovi. Iza njih su godine rata, odgovornost, odluke, ljudi i lično sećanje na generala koji je obeležio njegov život.
Zato večeras neće biti reči samo o Mladiću iz novinskih natpisa i sudskih presuda. Govorimo o čoveku iza uniforme, onako kako ga pamti neko ko ga je gledao iz neposredne blizine.
O tome kako ga pamte Srbi, zašto njegovo ime i danas izaziva tako snažne reakcije u svetu i da li će vreme promeniti sliku o njemu.
Zato će se o Ratku Mladiću tek pisati. Pisaće srpski istoričari, pisaće bosanski, hrvatski, evropski i američki. I možda će se njihove knjige veoma razlikovati. Jer istorija Balkana nikada nije bila samo pitanje činjenica. Bila je i pitanje sećanja, pitanje pobednika, pitanje žrtava, ali i pitanje toga ko ima pravo da odredi šta je bio „pravi put“.
Večerašnji gost emisije “Neispričano” je general Milan Jolović.
Ne propustite priliku da čujete njegovu priču, koja zavređuje pažnju, večeras od 23.00 na Kurir televiziji.