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Smrt generala Ratka Mladića ponovo je otvorila jedno od najosetljivijih poglavlja novije istorije Balkana, ali i izazvala snažne reakcije širom Evrope i regiona. Njegova sahrana u Beogradu postala je više od oproštaja od jednog vojnika, postala je događaj o kojem su govorili Sarajevo, Zagreb i Brisel. Ko je zapravo bio Ratko Mladić? General Vojske Republike Srpske, jedan od ključnih komandanta rata u Bosni i Hercegovini, čovek kojeg je Haški tribunal osudio za ratne zločine.

Ali postoji i druga slika, ona koju nose ljudi koji su sa njim delili ratne godine. Za veliki deo Srba, Mladić nije samo ime iz haških presuda. On je simbol vremena u kojem su Srbi u Bosni strahovali za svoj opstanak i general koji je za njih predstavljao odbranu srpskog naroda. Zato njegova smrt nije stavila tačku. Otvorila je novo pitanje - kako će ga pamtiti istorija? Sarajevo ga vidi kao simbol tragedije i stradanja. Zagreb ga posmatra kroz sopstveno ratno iskustvo. Brisel kroz presudu i evropske vrednosti. A deo srpskog naroda kao heroja. I tu počinje borba za sećanje, jer istoriju ne čine samo presude. Čine je i ljudi koji su bili tamo, koji su sa njim prolazili kroz najteže dane rata.

Jedan od njih bio je uz Ratka Mladića gotovo tokom čitavog rata. Bio mu je učenik i saborac. Od mladog potporučnika stigao je do čina pukovnika Vojske Republike Srpske, uz poverenje i podršku generala Mladića. Iza ta tri unapređenja nisu samo vojni činovi. Iza njih su godine rata, odgovornost, odluke, ljudi i lično sećanje na generala koji je obeležio njegov život. Zato večeras neće biti reči samo o Mladiću iz novinskih natpisa i sudskih presuda. Govorimo o čoveku iza uniforme, onako kako ga pamti neko ko ga je gledao iz neposredne blizine. O tome kako ga pamte Srbi, zašto njegovo ime i danas izaziva tako snažne reakcije u svetu i da li će vreme promeniti sliku o njemu.

Zato će se o Ratku Mladiću tek pisati. Pisaće srpski istoričari, pisaće bosanski, hrvatski, evropski i američki. I možda će se njihove knjige veoma razlikovati. Jer istorija Balkana nikada nije bila samo pitanje činjenica. Bila je i pitanje sećanja, pitanje pobednika, pitanje žrtava, ali i pitanje toga ko ima pravo da odredi šta je bio „pravi put“.



Večerašnji gost emisije “Neispričano” je general Milan Jolović.