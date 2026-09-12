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Prema poslednjim zvaničnim informacijama Uprave granične policije RS, saobraćaj na ključnim graničnim prelazima u zemlji odvija se uglavnom bez dužih zadržavanja u putničkom saobraćaju, dok se najteža situacija beleži na teretnim terminalima, pre svega na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj. Svi navedeni granični prelazi otvoreni su i rade 24 časa dnevno.

Očekuje se talas gužvi zbog evropskih turista

Dodatno opterećenje na graničnim prelazima može da doprinese što školska godina u pojedinim nemačkim pokrajinama, poput Baden-Virtemberg, kreće ove nedelje, pa se očekuje da zbog toga usledi talas gužvi na granicama pri povratku turista sa odmora (smena turista).

Granični prelaz Preševo

Na graničnom prelazu Preševo zabeležen je ujednačen protok saobraćaja. Na putničkim terminalima vozila i na ulazu i na izlazu iz Srbije čekaju oko 30 minuta.

Na teretnim terminalima zabeleženo je identično zadržavanje od oko 30 minuta u oba smera.

Granični prelaz Batrovci

Na graničnom prelazu Batrovci, na autoputu E70, na putničkim terminalima beleže se zadržavanja od oko 30 minuta u oba smera - kako na ulazu, tako i na izlazu iz Srbije.

Međutim, iz granične policije naglašavaju da je ovom vremenu neophodno dodati i vreme koje se provodi na hrvatskim terminalima, a koje je po pravilu dosta duže od onog na našim terminalima.

Znatno komplikovanija situacija je na teretnim terminalima: na izlazu iz Srbije kamioni čekaju oko 360 minuta (šest sati), dok je zadržavanje na ulazu u zemlju oko 30 minuta.

1/18 Vidi galeriju Granični prelaz Foto: Printskrin

Granični prelaz Šid

Na GP Šid u putničkom saobraćaju vozači na ulazu i izlazu iz Srbije čekaju u proseku oko 30 minuta. Vozačima se podseća da u ukupno vreme prolaska uračunaju i zadržavanje na hrvatskoj strani.

Na teretnim terminalima ovog prelaza, kamioni na izlazu iz Srbije čekaju oko 60 minuta, dok se na ulazu u zemlju čeka oko 30 minuta. Pogranični organi podsećaju da na brzinu prolaza u velikoj meri utiče procedura i način rada vlasti u susednim zemljama, što dodatno doprinosi višesatnom zadržavanju.

Granični prelaz Horgoš

Na autoputu A1/E-75 na prelazu Horgoš, zadržavanja na putničkim terminalima iznose oko 30 minuta u oba smera (na ulazu i na izlazu iz Srbije).

Istovetna zadržavanja od oko 30 minuta zabeležena su i na teretnim terminalima za ulaz i izlaz iz zemlje. Nadležni ističu da rad mađarskih pograničnih organa značajno utiče na protok saobraćaja, pa je zbog višesatnih procedura na mađarskim terminalima potrebno uračunati dodatno vreme.

Granični prelaz Gostun

Na graničnom prelazu Gostun situacija je stabilna: na putničkim terminalima zadržavanja na ulazu i izlazu iz Srbije iznose oko 30 minuta. Na teretnim terminalima takođe se beleže zadržavanja od oko 30 minuta u oba smera.