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Pre 18 godina bili su samo dečaci, ali život im tada nije dozvoljavao da žive kao njihovi vršnjaci. Umesto igre i bezbrižnog detinjstva, Dejan i Svetozar Dikić iz sela Tirince na Kosovu i Metohiji znali su mahom samo za obaveze, brigu i borbu za svaki dan.

Svetozar je imao 12, a Dejan svega 11 godina kada im je preminuo otac. Od tog trenutka dvojica braće morala su da preuzmu brigu o bolesnoj majci, kući i stoci.

Svakog dana pešačili su čak pet kilometara do škole, putem koji u to vreme nije bio bezbedan. Živeli su u trošnoj kući, bez stalnih prihoda i sa mnogo odricanja.

Foto: RTS Printscreen/Kvadratura kruga

Njihova priča svojevremeno je prikazana u emisiji "Kvadratura kruga", a sudbina dvojice mališana dirnula je brojne ljude. Pomoć koja je usledila promenila im je život - za porodicu je izgrađena kuća u Moravcu kod Aleksinca, na placu koji je njihov otac ranije kupio.

Ali ono što se dogodilo kasnije možda je najlepši deo cele priče.

Foto: RTS Printscreen/Kvadratura kruga

Od dečaka do domaćina

Kada je "Kvadratura kruga" prvi put snimala braću, njihova svakodnevica bila je ispunjena teškim poslovima. Nekoliko godina kasnije, kada ih je ekipa ponovo posetila, Svetozar je završio za pekara, a Dejan za automehaničara.

Foto: RTS Printscreen/Kvadratura kruga

Radili su sve što su mogli - cepali drva, obrađivali zemlju, bavili se stokom i trudili se da sami naprave život kakav nisu imali kao deca. I dalje su vodili računa o bolesnoj majci.

I nisu odustajali od svojih snova.

Dejan je maštao o sopstvenom autoservisu, dok je Svetozar želeo traktor koji bi im olakšao rad na imanju.

Foto: RTS Printscreen/Kvadratura kruga

18 godina kasnije...

Kada se ekipa "Kvadrature kruga" vratila ove godine - 18 godina kasnije, pred kamerama više nisu bili mali dečaci.

Braća Dikić danas su pravi domaćini.

Foto: RTS Printscreen/Kvadratura kruga

Uz kuću u Moravcu izgradili su pomoćne objekte i štalu, a njihovo gazdinstvo sada ima čak 38 grla krupne stoke. Poljoprivrednu mehanizaciju nisu dobili - kupili su je sami.

Svetozar danas ima 30 godina i otac je dvoje dece. A posebno je dirljivo što i njegova deca već učestvuju u poslovima na domaćinstvu.

Ono što su nekada radili zato što su morali, danas rade zato što su od toga napravili svoj život.

"Ide na bolje"

Foto: RTS Printscreen/Kvadratura kruga

Još pre više od deset godina Svetozar je, govoreći o životu svoje porodice, izgovorio rečenicu koja možda najbolje opisuje put koji su prošli:

"Nekada smo se više mučili, a sada manje, to znači da ide na bolje."

I izgleda da je zaista bilo tako.

Od dvojice dečaka koji su prerano morali da odrastu, postali su ljudi koji sami stvaraju ono što imaju. Od trošne kuće i svakodnevne borbe stigli su do svog doma, gazdinstva, mehanizacije i porodice.

Pre 18 godina pred kamerama su bila dva dečaka koja su morala da budu odrasla.

Danas su pred njima njihova deca - i jedan sasvim drugačiji život.