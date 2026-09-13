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Tunjevina je verovatno najpoznatija riba koja se kupuje u konzervi, ali ipak treba obratiti pažnju na to koju vrstu birate i koliko često je konzumirate. Problem nije u tome što je tuna sama po sebi nezdrava, već u činjenici da veće grabljivice mogu sadržati veće količine žive. Nivo žive zavisi od vrste ribe, njene veličine i drugih faktora.

Zbog toga nije preporučljivo svakodnevno jesti velike količine iste vrste tune. Mnogo bolji pristup je raznovrsna ishrana, pa tunjevinu povremeno možete zameniti sardinama, skušom, lososom ili drugim vrstama ribe koje sadrže manje žive. Raznovrsnost je važna i zbog toga što različite vrste ribe obezbeđuju različit odnos zdravih masti, minerala i drugih hranljivih materija. Umesto da stalno birate istu konzervu, možete jedan dan pojesti sardine, drugi dan skušu, a zatim neku drugu vrstu ribe.

Ulje ili salamura, šta je bolji izbor

Česta dilema je da li izabrati ribu u ulju ili onu u salamuri, odnosno u sopstvenom soku. Riba u ulju ne znači automatski da je manje zdrava. Ipak, takav proizvod obično sadrži više kalorija jer deo ulja ostaje uz ribu. Ako vodite računa o ukupnom unosu kalorija, riba u salamuri može biti praktičniji izbor.

Kod ribe koja je pakovana u ulju korisno je proveriti koje je ulje korišćeno. Maslinovo ulje može biti dobar izbor ako vam odgovara njegov ukus, ali treba imati na umu da predstavlja dodatni izvor kalorija. Sa druge strane, riba u salamuri često može sadržati veću količinu soli.

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So može biti veći problem nego sama konzerva

Kod konzervirane ribe važno je obratiti pažnju ne samo na ono što dobijate iz ribe, već i na sastojke koji su joj dodati. Neke konzerve mogu sadržati prilično mnogo soli, posebno kada je riba u salamuri. Ako je često jedete, korisno je uporediti deklaracije različitih proizvoda i odabrati one sa manjim sadržajem soli.

Kada kupujete gotove proizvode poput ribljih salata, namaza ili ribe u različitim sosovima, treba pogledati i ostale sastojke. Što je proizvod jednostavniji, to je lakše kontrolisati šta zapravo unosite. Na primer, jednostavna kombinacija sardine, vode ili ulja i malo soli može biti sasvim dovoljan izbor.

Da li je sveža riba ipak bolja od konzervirane

Ne nužno u svakom pogledu. Sveža riba jeste odličan izbor, ali konzervirana riba ima veliku prednost jer je dostupna odmah i jednostavna za pripremu.

Ako želite da napravite što bolji izbor, nema potrebe da dodatno komplikujete. Dovoljno je da pažljivo pročitate deklaraciju i birate proizvode koji sadrže visok procenat ribe, uz što manje nepotrebnih dodataka.

Sardine su bogate omega 3 masnim kiselinama i predstavljaju dobar izvor kalcijuma.

Skuša spada u masne vrste ribe i posebno je vredna zbog visokog sadržaja omega 3 masnih kiselina.

Losos je odličan izvor kvalitetnih proteina i omega 3 masnih kiselina, pa može biti dobar izbor za raznovrsnu ishranu.

Tunjevina je praktičan način da unesete proteine, ali nije potrebno da se oslanjate isključivo na nju. Bolje je kombinovati je sa drugim vrstama ribe.

Inćuni su nutritivno vredni i mogu biti dobar dodatak ishrani, ali često sadrže dosta soli, pa je važno voditi računa o količini koju konzumirate.