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Kada roditelji počnu da organizuju krštenje deteta, uz izbor kuma i termina vrlo brzo se pojavi i praktično pitanje, koliko treba izdvojiti za crkvu? Na internetu se mogu pronaći potpuno različiti iznosi, a razlog je jednostavan: u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ne postoji jedna cena koja važi u svakom hramu.

Za jednu porodicu sveštenik je rekao jedan iznos, prijatelji tvrde da su platili drugi, a rođaci iz drugog grada navode treći i onda roditelji počnu da se pitaju postoji li uopšte zvanična cena krštenja.

Prema objašnjenju teologa Aleksandra Đurđevića koje prenosi Yumama, u SPC ne postoji jedinstvena cena krštenja koja važi za sve hramove.

Razlog je važan, iz crkvene perspektive ne "kupuje" se Sveta tajna. Iznosi koje vernici daju odnose se na prilog ili crkvenu taksu i mogu da se razlikuju od parohije do parohije.

Koliko se u praksi daje?

Prema podacima koje prenosi Yumama, iznosi koji se u praksi pominju kreću se približno od 3.000 do 20.000 dinara, ali to ne treba tumačiti kao zvaničan cenovnik SPC.

U Beogradu i većim gradovima najčešće se navode iznosi između 7.000 i 15.000 dinara, dok se u manjim sredinama pominje okvir od oko 3.000 do 6.000 dinara, ali upravo zato što ne postoji jedna jedinstvena tarifa za sve hramove, najpouzdanije je pitati direktno u crkvi u kojoj će krštenje biti obavljeno.

Tako porodica unapred zna šta se očekuje i izbegava neprijatno nagađanje na sam dan krštenja.

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A šta ako porodica nema novca?

Ovo je možda i najvažnije pitanje. Prema Đurđevićevom objašnjenju, nedostatak novca ne bi trebalo da bude prepreka za krštenje.

Krštenje se u pravoslavlju smatra Svetom tajnom i ne bi trebalo da se posmatra kao komercijalna usluga koju čovek može da dobije samo ako ima određeni iznos.

Ako porodica nije u mogućnosti da izdvoji uobičajeni prilog ili taksu, najbolje je da to otvoreno kaže svešteniku i dogovori se sa svojom parohijom.

To je mnogo bolje nego odlagati krštenje zbog pretpostavke da "nemamo dovoljno da platimo".

Foto: Allatrust/Shutterstock

Najskuplji deo često uopšte nije crkva

Kada se govori o ceni krštenja, lako se zaboravlja da najveći trošak porodice često nastaje posle obreda.

Restoran, ručak, odeća, fotograf, dekoracija, torta i pokloni mogu da pretvore krštenje u proslavu koja košta višestruko više od samog iznosa koji se daje crkvi, ali ništa od toga nije uslov da bi dete bilo kršteno.

Krštenje može biti praćeno velikom proslavom sa desetinama gostiju, ali može biti i mali porodični događaj.

Zato roditelji koji trenutno planiraju krštenje ne treba da traže jednu "zvaničnu cenu" na internetu.

Najbolji prvi korak mnogo je jednostavniji. Pozovite hram u kojem želite da obavite krštenje, pitajte šta je potrebno od dokumenata i pripreme i raspitajte se o prilogu ili taksi, jer ono što je jedna porodica platila u Beogradu ne mora biti ono što će druga platiti u manjem mestu, a ako je problem novac, i to je pitanje o kojem treba razgovarati sa sveštenikom, umesto da se zbog njega odustane od samog obreda.