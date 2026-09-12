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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski  kaže da su u ovoj godini obezbedili sredstva za gasni priključak i vozilo Centru za porodični smeštaj i usvojenje u Miloševcu, kao i dodatnih 650 miliona dinara za naknade hraniteljima.

Ministarka Đurđević Stamenkovski dodaje: "Nastavljamo da ulažemo u ljude koji brinu o deci i da zajedno širimo ideju hraniteljstva širom Srbije".

"Opredelili smo sredstva u ovoj godini za gasni priključak i za vozilo koje verujem da će vam značiti i olakšati rad, funkcionisanje i vama i vašim zaposlenima. Neka vas služi u svim dobrim delima i pravim misijama koje sprovodite. Važno nam je da promovišemo hraniteljstvo, da im budemo na usluzi. Obezbedili smo rebalansom budžeta i 650 miliona dodatnih za naknade za hranitelje, preko 4 milijarde ove godine isplaćeno je, to jest namenjeno je da bude isplaćeno našim hraniteljima, tako da, eto, verujem da je i vaš centar važna karika u onome što nameravamo da proširimo ideju hraniteljstva širom Srbije", rekla je Đurđević Stamenkovski prilikom posete Miloševcu.

"Hvala vam na svoj podršci, na ovom dolasku. Ovo nam znači da smo u ozbiljnoj priči, da smo ozbiljni saradnici i da čuvamo i negujemo hraniteljstvo, a posebno u Miloševcu, jer je ovde sačuvano", rekla je Milica Lukić Momirović, direktorka Centra u Miloševcu.

"Mi smo se srele u Baošićima, vi ste rekli da dođemo, i kako ste rekli, tako smo i uradili", dodala je ministarka.

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