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Nakon jučerašnjih paklenih 38 stepeni, Srbiju je danas osvežio drastičan pad temperature, koja je u pojedinim mestima niža za čak 20 stepeni, a pravo jesenje vreme zadržaće se i tokom vikenda pre nego što nam se ponovo vrati leto.

Prema Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije (RHMZ), trenutne temperature u većem delu zemlje kreću se u prijatnom rasponu od 20 do 24°C, dok je u Beogradu izmereno 22 stepena.

Planinski predeli beleže pravo jesenje osveženje – u Sjenici je 17, na Zlatiboru 15, a na Kopaoniku hladnih 11 stepeni. Najdrastičnija promena zabeležena je u Vranju, gde je trenutno svega 16 stepeni, u poređenju sa jučerašnjih 35 u isto vreme.

Foto: Printscreen RHMZ

U nedelju nas očekuje vedro i hladno jutro (od 5 do 15 stepeni), dok će tokom dana biti pretežno sunčano uz umerenu oblačnost i maksimalne temperature od 22 do 26°C. Početak sledeće sedmice donosi promenljivo vreme i kišu na severu Srbije, ali nas od srede očekuje stabilizacija, povratak pravog letnjeg vremenai temperatura oko 30 stepeni, srećom, bez ekstremnih vrućina.

Foto: Printscreen RHMZ