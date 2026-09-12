Srbija ponovo da udaru kiša i pljuskovi, evo i kada: Zahvatiće prvo ove delove zemlje, objavljena nova vremenska prognoza
Ovaj vikend protiče u znaku znatno svežijeg vremena, nakon jučerašnjeg prodora hladnog fronta i zahlađenja i za više od 15 stepeni.
Nakon jučerašnjih 38 stepeni, današnje temperature kretale su se od 20 do 25 stepeni.
Pred nama je vedra i vrlo hladna noć.
Minimalna temperatura u mnogim predelima spustiće se ispod 10 stepeni, lokalno i na 5, a jedinoće u Timočkoj i Negotinskoj Krajini ostati toplije i biće 15 stepeni.
Drugog dana vikenda biće sunčno i toplije, uz umereno povećanje oblačnosti posle podne i krajem dana.
Maksimalna temperatura biće od 22 do 26 stepeni, u Beogradu do 24°C.
U toku noći u severozapadnim predelima Srbije očekuje se jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima.
U ponedeljak tokom dana ova oblačnost sa kišom i pljuskovima sa severozapada Srbije širiće se i prema centralnim predelima, a do kraja dana i dalje ka jugu i istoku.
Maksimalna temperatura biće od 21 na severozapadu do 27 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 23°C.
U utorak ponegde pljuskovi sa grmljavinom, uz prestanak padavina do kraja dana.
Od srede se vraća sunčano i pravo letnje temperature, a maksimalna temperatura biće oko 30 stepeni.
Kurir/Telegraf