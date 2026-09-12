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Ovaj vikend protiče u znaku znatno svežijeg vremena, nakon jučerašnjeg prodora hladnog fronta i zahlađenja i za više od 15 stepeni.

Nakon jučerašnjih 38 stepeni, današnje temperature kretale su se od 20 do 25 stepeni.

Pred nama je vedra i vrlo hladna noć.

Minimalna temperatura u mnogim predelima spustiće se ispod 10 stepeni, lokalno i na 5, a jedinoće u Timočkoj i Negotinskoj Krajini ostati toplije i biće 15 stepeni.

Foto: RHMZ Printscreen

Drugog dana vikenda biće sunčno i toplije, uz umereno povećanje oblačnosti posle podne i krajem dana.

Maksimalna temperatura biće od 22 do 26 stepeni, u Beogradu do 24°C.

U toku noći u severozapadnim predelima Srbije očekuje se jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima.

U ponedeljak tokom dana ova oblačnost sa kišom i pljuskovima sa severozapada Srbije širiće se i prema centralnim predelima, a do kraja dana i dalje ka jugu i istoku.

Maksimalna temperatura biće od 21 na severozapadu do 27 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 23°C.

U utorak ponegde pljuskovi sa grmljavinom, uz prestanak padavina do kraja dana.

Od srede se vraća sunčano i pravo letnje temperature, a maksimalna temperatura biće oko 30 stepeni.