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Na vojnoj vežbi sa bojevim gađanjima "Pobednik 2026", koja se održava na privremenom vojnom poligonu Pešter, biće predstavljen veliki broj novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena Vojska Srbije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje taktičkoj vežbi od 11 časova.

Više od 200 velikih sistema ratne tehnike, novi višecevni lanseri raketa, dronovi presretači i robotizovane platforme biće deo vežbe.

1/6 Vidi galeriju Vojska Srbije izvodi veliku združenu vojnu vežbu Pobednik 2026 na poligonu Pešter Foto: Ministarstvo odbrane

Vežbajuće jedinice na tom poligonu predstaviće odlučnost i uvežbanost pripadnika Vojske Srbije, vatrene mogućnosti novih i modernizovanih sredstava i sistema, kao i visok nivo sadejstva i saradnje u odgovoru na izazove, rizike i pretnje po bezbednost Srbije, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Vežbu u sadejstvu izvode jedinice Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i PVO, specijalne i vojnopolicijske snage Vojske Srbije.

U toj etapi združene taktičke vežbe s bojevim gađanjima na poligonu "Pešter" angažovano je oko 2.000 pripadnika Vojske Srbije i više od 500 ključnih sredstava ratne tehnike, dodaje se u saopštenju.

Prema utvrđenom scenariju, dejstvuje se iz modernizovanih tenkova i drugih oklopnih vozila, borbenih aviona i helikoptera, raketnih sistema za protivvazduhoplovna dejstva, protivoklopnih raketnih sistema, artiljerijskih oruđa, brojnih besposadnih i robotizovanih platformi, kao i iz široke palete savremenog streljačkog naoružanja.

Cilj vežbe

Cilj vežbe je dalje unapređenje obučenosti i osposobljenosti komandi i jedinica za pripremu i izvođenje borbenih operacija, organizovanje sadejstva, saradnje i zaštite snaga, a akcenat je na upotrebi novouvedenih i modernizovanih sredstava i sistema, kojim je Vojska Srbije opremljena u prethodnom periodu.

Vežba se izvodi na specifičnom reljefu, geografskom području, što je prilika da jedinice Vojske Srbije u realnim borbenim uslovima pokažu svoje sposobnosti. Biće prikazana ubojna sredstva u okviru široke palete najsavremenijeg, modernizovanog i novouvedenog naoružanja.

Dejstvovaće "mig-29" i "orao"

U vazdušnom prostoru, tokom vežbe dejstvovaće avioni "mig-29", kao i modernizovani avioni "orao".

Biće prikazani savremeni osmatrački radari koji će kontrolisati vazdušni prostor i prilaze državnoj teritoriji od 300 do 400 kilometara, dok će PVO snage prikazati kineski sistem srednjeg dometa HQ, kao i domaći sistem "pasars-16" opremljen topom od 40 milimetara i raketama "mistral", "strela", "šilo" i "igla".

Podršku iz vazduha pružaće i besposadni vazduhoplovni sistemi strategijskog i taktičkog značaja, kao i transportni avioni kasa 295 i An-26, iz kojih će biti izveden desant padobranskih četa.

1/5 Vidi galeriju Združena taktička vežba sa bojevim gađanjima na Pešteru Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Kopnene snage

Kopnene snage predstaviće modernizovane tenkove M-84, borbena vozila pešadije, BTR-ove, kao i pešadijske jedinice opremljene domaćim oklopnim vozilima "lazar" i "miloš".

Specijalne i izviđačke jedinice koristiće vozila kao što su BRDM i "hamer", uz bogatu paletu streljačkog i snajperskog naoružanja.