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Dok se kod nas kupaći kostimi polako vraćaju u ormare, u Hurgadi i dalje traju dani za sunce, toplo more i plažu. Kraj leta ovde ne znači i kraj kupanja – naprotiv, period između leta i jeseni mnogima je jedan od najprijatnijih za odmor na Crvenom moru.

Hurgada tokom septembra i oktobra zadržava pravi letnji ritam, ali bez najintenzivnijih vrućina koje obeležavaju sredinu sezone. More ostaje toplo, dani sunčani, a prijatnije temperature menjaju i način na koji se provodi odmor. Plaža tada više nije jedini razlog za putovanje. Ovo je vreme kada je lakše krenuti u dužu šetnju, provesti dan na moru, otkriti svet ispod površine Crvenog mora ili konačno videti nešto od Egipta koji postoji izvan hotelskih resorta.

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A izbor je prilično teško svesti na samo jedan izlet. Pustinja počinje praktično iza Hurgade, ostrva i koralni grebeni nalaze se pred njenom obalom, dok vas nešto dalje čekaju mesta zbog kojih je Egipat vekovima jedna od najfascinantnijih zemalja sveta. Piramide u Gizi i Sfinga verovatno ne zahtevaju posebno predstavljanje. Ali danas postoji još jedan razlog da se tokom odmora u Hurgadi razmisli o odlasku do Kaira – Grand Egyptian Museum. Poseta egipatskoj prestonici tako može da bude mnogo više od fotografije ispred piramida i prilika da se jedan dan odmora pretvori u susret sa istorijom o kojoj smo učili još u školskim klupama.

Za one koji ne žele da se udaljavaju toliko od Crvenog mora, mogućnosti su sasvim drugačije. Hurgada je poznata po podvodnom svetu, pa su izleti brodom, ronjenje i snorkeling prirodan izbor, dok pustinja koja okružuje grad otkriva potpuno drugačiji pejzaž od onog koji se vidi sa hotelske plaže.

Foto: Promo

Upravo zato su prijatniji dani početkom jeseni zanimljivi putnicima koji žele da spoje odmor i istraživanje. Ne morate da odustanete od mora da biste videli nešto od Egipta – samo je mnogo lakše napraviti mesta za oboje.

A kada poželite da dan ipak ostane rezervisan samo za hotel, u Hurgadi postoji resort u kojem je čak i odlazak na plažu malo drugačiji. Pickalbatros Dana Beach Resort 5★nalazi se u južnom delu Hurgade, oko 14 km od centra i aerodroma. Prostire se na 181.000 m² i ima 866 smeštajnih jedinica, ali ono po čemu se ovaj veliki porodični resort najlakše pamti nisu njegove brojke.

Foto: Promo

Kroz hotelski kompleks prolazi laguna kojom saobraća brodić do plaže. Vožnja traje oko pet minuta, pa put do mora postaje jedan od prepoznatljivih detalja boravka u Dana Beachu. Do plaže se, naravno, može stići i peške kroz hotelski kompleks. A na njenom kraju čeka sopstvena peščana plaža. Veći deo čini uređena kupališna zona sa plitkom vodom, dok se na manjem delu nalazi koralni greben koji privlači ljubitelje podvodnog sveta. Gostima su na raspolaganju ležaljke, suncobrani i peškiri. Porodični karakter hotela posebno se vidi kroz sadržaje namenjene najmlađima. Dečji bazeni sa toboganima, igralište, dečji klub za uzrast od 4 do 12 godina i zatvoreni bazen sa dva tobogana deo su ponude, a hotel ima i novootvoreni Aqua Park.

Foto: Promo

Pickalbatros Dana Beach Resort 5★ posluje po All Inclusive konceptu, koji obuhvata rani doručak, doručak, kasni doručak, ručak, večeru i kasnu večeru, kao i užine, kafu, sladoled, kolače i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Restorani i barovi raspoređeni širom kompleksa pružaju dovoljno izbora tokom čitavog dana. Za goste koji žele aktivniji odmor tu su vaterpolo, gimnastika u vodi, aerobik, pikado, boćanje, odbojka na plaži, stoni tenis i mini-golf. Sportovi na vodi, bilijar, game centar i jahanje konja dodatno se plaćaju, dok je korišćenje teretane u okviru Spa centra besplatno. Poseban deo boravka predstavlja i Neverland Night Show. U cenu smeštaja uračunata je obavezna doplata za ovaj program, koji uključuje večeru i transfer jednom tokom boravka.

Ali možda Dana Beach najbolje funkcioniše upravo onda kada ne želite nikakav plan. Dovoljno je ostati u resortu, provesti dan uz more, pronaći mesto pored bazena ili se brodićem kroz lagunu ponovo vratiti do plaže.

Foto: Promo

Pickalbatros Dana Beach Resort 5★tako spaja dve strane odmora u Hurgadi – veliki porodični resort u kojem gotovo sve možete pronaći na jednom mestu i Crveno more koje ostavlja dovoljno razloga da izađete iz hotela i upoznate nešto više od njegove plaže.

Jer između leta i jeseni ne mora da postoji jasna granica. Barem ne kada je odmor u pitanju. Dok se kod nas leto polako povlači, u Hurgadi kupaći kostim još ne ide na dno kofera. U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Foto: Promo