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Vreme u Srbiji danas pretežno sunčano, a po podne umereno oblačno, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren, na istoku zemlje povremeno i jak severozapadni vetar, uveče i tokom noći u slabljenju i skretanju na zapadni i jugozapadni.

Najniža temperatura biće od 8 do 15, a najviša od 22 do 26 stepeni. Tokom noći se u Vojvodini očekuje jače naoblačenje.

Hladno jutro u Srbiji

U Srbiji je jutros osvanulo hladno jutro - s najhladnijom Sjenicom u kojoj su izmerena samo 3 stepena iznad nule! Na Kopaoniku su izmerena 4, a među najhladnijim gradovima bili su Leskovac, Kuršumlija i Sremska Mitrovica sa 7 stepeni.

Vreme u Beogradu

Pretežno sunčano, sredinom dana i posle podne umereno oblačno. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, uveče i tokom noći u slabljenju i skretanju na zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura biće od 10 do 13, a najviša oko 24 stepena.

Vreme narednih dana, prava rana jesen!

I sledeće sedmice jutra sveža, dok će dnevna temperatura biti u okviru prosečnih vrednosti za ovaj period godine, u većini mesta od 23 do 29. Tokom dana promenlјivo sa sunčanim intervalima, a kiša i lokalni plјuskovi sa grmlјavinom očekuju se u ponedelјak u drugom delu dana, kao i u utorak i petak.

Foto: RHMZ Printscreen