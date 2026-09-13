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Izgradnja kuće za mnoge ljude predstavlja jedan od najvećih životnih poduhvata, od izbora placa i kopanja temelja, do prvog zida i useljenja. Međutim, u pravoslavnoj tradiciji postoji i običaj koji mnogi vernici žele da ispoštuju već na samom početku gradnje: blagosiljanje, odnosno osvećenje temelja budućeg doma.

Za one koji grade kuću, pitanje je jednostavno: da li temelje treba osvetiti i kako taj obred izgleda? Teolog Aleksandar Đurđević objasnio je na svom Instagram profilu šta bi vernici trebalo da znaju o ovom običaju i šta se prema predanju čini kada se postavlja temelj kuće.

Prema njegovom objašnjenju, za obred je potrebna voda, sveća, tamjan i bosiljak, dok sveštenik dolazi na mesto na kojem će biti položen temelj.

- Ako se kuća gradi od kamena, sveštenik uzima tri kamena, staje pred rov gde se temelj polaže i govori: "Polaže se temelj doma ovoga u ime Oca i Sina i Svetoga Duha - navodi Đurđević.

Nakon toga, prema njegovim rečima, sveštenik kropi rovove i prostor na kojem će biti podignut dom.

Foto: Printscreen Instagram/ Verska nastava

U slučaju kada se kuća tradicionalno gradi od drveta, obred ima drugačiji simbolički čin.

- Ako se kuća gradi od drveta, sveštenik uzima sekiru i tri puta udara o brvno koje je okrenuto prema istoku - objašnjava teolog.

Suština ovog običaja, međutim, nije u tome da sam građevinski temelj dobije neku posebnu "moć", već u molitvi i blagoslovu za ljude koji će u tom domu živeti.

Foto: Printscreen Instagram/ Verska nastava

Za vernike, početak gradnje kuće nije samo građevinski posao. Kuća je mesto u kojem će porodica provesti godine, dočekivati goste, slaviti praznike i prolaziti kroz najvažnije životne trenutke. Zbog toga se u pravoslavnoj tradiciji početak izgradnje doma može obeležiti molitvom i prizivanjem Božjeg blagoslova.

Teolog Aleksandar Đurđević podseća upravo na taj značaj običaja, a njegovu objavu mnogi su podelili sa ljudima koji se spremaju da kopaju temelje.

Obred blagosiljanja temelja kuće Foto: Printscreen Instagram/ Verska nastava

Važno je, međutim, znati da se ovakvi obredi ne svode na „recept“ koji čovek sam može da sprovede. Kada vernik želi da se temelj njegovog budućeg doma blagoslovi, potrebno je da se obrati svom parohijskom svešteniku i dogovori obred.