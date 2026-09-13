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Ostavljanje bakšiša već neko vreme jedna je od tema o kojima se žestoko polemiše, posebno tokom letnje sezone kada restorani i kafići širom regiona beleže veliki broj gostiju. Dok jedni smatraju da je bakšiš stvar dobre volje i nagrada za ljubaznost i kvalitetnu uslugu, drugi ističu da konobari za svoj rad primaju platu i da gost nije dužan da dodatno plaća uslugu.

Koliko ova tema ume da izazove pažnju pokazuje i fotografija odnosno video-zapis računa iz Hrvatske koja je osvanula na društvenim mrežama. Naime, račun je iznosio 124,45 evra, dok je gost, prilikom beskontaktnog plaćanja, ostavio svega pet centi više.

Objava se pojavila na Instagram stranici "Podgorički vremeplov", uz navode ugostitelja koji rade u Hrvatskoj da se sve češće susreću sa veoma skromnim bakšišima, čak i kada su računi prilično visoki.

- Javili su nam se naši ljudi koji rade kao konobari u Hrvatskoj i kažu da se sve češće susreću sa veoma skromnim bakšišima, čak i nakon većih računa - navodi se u objavi.

Uz račun se dodaje i ono što je mnogima posebno važno u ovoj raspravi:

- Naravno, bakšiš nije obaveza i svako ostavlja koliko želi i može, ali ovaj primer je izazvao brojne komentare i šale među ugostiteljima.

Jedan od konobara se, kako se navodi u objavi, našalio:

Foto: Shutterstock

- Bar znamo da nije slučajno pritisnuo dugme za bakšiš.

Fotografija je ubrzo pokrenula raspravu, a komentari su pokazali da su mišljenja o bakšišu potpuno podeljena.

Jedni smatraju da iznos računa sam po sebi ne znači da gost treba da ostavi veliki bakšiš, već da sve zavisi od kvaliteta usluge.

- Kakva je negde usluga i pet je mnogo.

Drugi su podsetili da bakšiš nije zakonska obaveza i da bi trebalo da bude stvar lične odluke gosta.

- Konobari rade za platu, a ne za bakšiš. Isti je samo još jedan vid dodatne zarade. Na nama je da li želimo i koliko da ostavimo bakšiš, kao izraz "zahvalnosti" na (ne)zadovoljavajuću uslugu.

Međutim, bilo je i onih koji su stali na stranu konobara i poručili da gosti često zaboravljaju koliko je njihov posao naporan, naročito tokom najvećih gužvi.

Jedan komentar posebno je kritikovao goste koji, kako navodi korisnik, imaju velika očekivanja od osoblja:

- Tačno vidim ove što podržavaju ovo, to su oni što traže sedam čaša vode u najveću gužvu, ne kažu hvala nego blenu u telefon dok konobar spušta piće ili hranu, bune se što moraju da čekaju duže od pet minuta...

Ipak, neki su iskustvo sa konobarima naveli kao razlog zbog kojeg ne žele da ostavljaju bakšiš.

- Ja sam bio u Budvi i konobari su se ponašali na najgori mogući način. Ne pet centi, nego bih im dva centa ostavio. Dočekaju te sa podignutim nosom kao da smo im nekoga ubili. Ja sam tip koji, ako vidi da se konobar trudi, da je tu i da se smeje, boga mi, uvek ostavim bakšiš.

Bilo je i onih koji su ponudili praktično rešenje za one koji žele da nagrade konobara, ali ne vole opciju ostavljanja bakšiša preko kartice: