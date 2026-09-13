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U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, biće reči o temama:

  • Koliko poslednji potezi Bosne i Hercegovine zaoštravaju odnose u regionu?

  • Zašto je Velika Britanija objavila da će uložiti neverovatnih 298 milijardi funti u naredne četiri godine u odbranu?  Za šta se spremaju?

  • Zašto je cela sala plakala na prvoj humanitarno umetničkoj  večeri "Tamo, ne tako daleko" u Ruskom domu?

Gledajte “Puls Srbije vikend” i Krunu Unu Mitrović danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda. 

Kurir