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Devojčica Leontina iz Banje Luke 2016. godine je prvog dana škole postala zvezda na internetu zahvaljujući pesmici koju je sama izmislila, a sada ju je ponovo izrecitovala, pozivajući na upis u školu slikanja.

Naime, u televizijskom prilogu koji je tada bio objavljen zabeležena je poseta grupi prvaka u Banja Luci koji su se spremali za prvi školski dan. Tom prilikom novinarka je razgovarala sa devojčicom Leontinom i zamolila je da jojizrecituje neku pesmicu.

Iako je isprva rekla da ne zna nijednu pesmicu, na kraju se ipak snašla.

- Prvaci, prvaci, dođite nam svi, u našu školu zabavite se svi, prvaci svi - izrecitovala je devojčica, a zatim uz simpatičnu grimasu priznala: "Izmislila sam je".

Leontina je sada rekreirala isti video sa izmišljenom pesmicom, ali ovoga puta kako bi pozvala nove polaznike u Školu slikanja Nina Babić, takođe u Banja Luci.

"Naravno da je kraljica ostala kraljica"

Ispod objave na Instagramu nizali su se komentari korisnika koji su pisali da ih Leontina uspeva iznova nasmejati svaki put, čak i nakon toliko godina.

Neki su se iznenadili koliko je Leontina u međuvremenu porasla, uz komentar da je od nastanka originalnog snimka prošlo već 10 godina.

- Naravno da je kraljica ostala kraljica", "Boze! Nisam ni znala koliko je godina prošlo ali ja i danas kad nešto kažem ili lupim, na kraju rečenice obavezno izgovorim 'izmislila sam je'", "Jao, evo jee!", "Gde si legendo? Nadam se da i dalje kroz život umeš u trenutku da rešiš problem! Carice! - bili su samo neki od komentara ispod snimka.