Slušaj vest

Posle dugog perioda pravog letnjeg vremena, Srbiju narednih dana očekuje promenljivija vremenska slika. Jutra će biti osetno svežija, dok će se dnevne temperature uglavnom zadržavati u okvirima prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), živa u termometru u većini mesta tokom dana kretaće se između 23 i 29 stepeni, dok će povremeno biti uslova za kišu, pljuskove i grmljavinu.

Prema najavi RHMZ, danas stiže prolazno naoblačenje koje će ujutru i pre podne zahvatiti Vojvodinu, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, a tokom dana proširiće se i na ostale krajeve zemlje.

Kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju se uglavnom u Vojvodini i jugozapadnoj Srbiji, dok će se uveče i tokom noći padavinska zona proširiti na zapadne i centralne krajeve. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutro će biti sveže, sa minimalnom temperaturom od sedam do 14 stepeni, dok će najviša dnevna temperatura biti između 22 i 27 stepeni.

Ljudi šetaju po toplom jesenjem vremenu
Foto: Kurir/T. Ilić

 Prognoza za naredne dane

I naredni dani će doneti uglavnom sveža jutra, ali bez većeg pada dnevnih temperatura.

- Narednih dana jutra sveža, dok ce dnevna temperatura biti u okviru prosecnih vrednosti za ovaj period godine, u većini mesta od 23 do 29 stepeni Celzijusovih - navodi RHMZ.

Ne propustiteDruštvoDetaljna prognoza RHMZ-a do kraja leta: Ovog datuma se vraćaju paklene vrućine, ali pre toga dolazi do velikog obrt
leto vrućina velike vrućine toplotni talas toplo vreme Srbija Beograd
DruštvoDa li će ovo biti najhladnija zima do sada? Super El Ninjo sve menja, Evropi prete ledeni talasi
sneg nevreme

Tokom dana očekuje se promenljivo vreme sa smenom oblaka i sunčanih intervala, dok će u većini dana biti suvo. Ipak, potpuno stabilno vreme neće potrajati.

Prema prognozi RHMZ, sutra pre podne i sredinom dana ponegde se očekuje kratkotrajna kiša, a zatim još jedna promena vremena stiže krajem sedmice.

- U petak i subotu očekuje se prolazno naoblačenje, praćeno kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Prognoza Ivana Ristića

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, na svom Fejsbuk profilu je najavio još jače zahlađenje u trećoj dekadi septembra.

Ivan Ristić najavljuje sneg u septembru
Ivan Ristić najavljuje još jače zahlađenje u septembru Foto: Facebook Prinscreen

- Prvi nagoveštaji još jačeg zahlađenja u trećoj dekadi septembra negde oko samog početka jeseni 23. septembra, na mapama se vidi i prvi sneg na Kopaoniku i Goliji - napisao je Ristić i najavio da nas narednih dana očekuje smena rane jeseni i poznog leta.

Ne propustiteDruštvoSrbija ponovo da udaru kiša i pljuskovi, evo i kada: Zahvatiće prvo ove delove zemlje, objavljena nova vremenska prognoza
whatsapp-image-20220821-at-1.20.00-pm.jpg
DruštvoTEMPERATURA U SRBIJI DRASTIČNO PALA, ALI ZABORAVITE JAKNE! Živa opet skače na 30 stepeni: Tačno od OVOG DANA vraćaju se letnje vrućine! (FOTO)
vrućine vrućina
DruštvoU OVOM MESTU U SRBIJI JUTROS SU IZMERENA SAMO 3 STEPENA! Cvokotalo se noćas, zimska temperatura a još nije ni kraj leta!
whatsapp-image-20201201-at-11.05.48-am.jpg
DruštvoZAHLAĐENJE SLOMILO VRUĆINE, HLADNI FRONT STIGAO U SRBIJU! Marko Čubrilo: Moguć jutarnji mraz, a ovog datuma biće uslova za jaču ciklogenezu
whatsapp-image-20231122-at-3.05.46-pm-1.jpg