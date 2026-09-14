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Posle dugog perioda pravog letnjeg vremena, Srbiju narednih dana očekuje promenljivija vremenska slika. Jutra će biti osetno svežija, dok će se dnevne temperature uglavnom zadržavati u okvirima prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), živa u termometru u većini mesta tokom dana kretaće se između 23 i 29 stepeni, dok će povremeno biti uslova za kišu, pljuskove i grmljavinu.

Prema najavi RHMZ, danas stiže prolazno naoblačenje koje će ujutru i pre podne zahvatiti Vojvodinu, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, a tokom dana proširiće se i na ostale krajeve zemlje.

Kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju se uglavnom u Vojvodini i jugozapadnoj Srbiji, dok će se uveče i tokom noći padavinska zona proširiti na zapadne i centralne krajeve. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutro će biti sveže, sa minimalnom temperaturom od sedam do 14 stepeni, dok će najviša dnevna temperatura biti između 22 i 27 stepeni.

Foto: Kurir/T. Ilić

Prognoza za naredne dane

I naredni dani će doneti uglavnom sveža jutra, ali bez većeg pada dnevnih temperatura.

- Narednih dana jutra sveža, dok ce dnevna temperatura biti u okviru prosecnih vrednosti za ovaj period godine, u većini mesta od 23 do 29 stepeni Celzijusovih - navodi RHMZ.

Tokom dana očekuje se promenljivo vreme sa smenom oblaka i sunčanih intervala, dok će u većini dana biti suvo. Ipak, potpuno stabilno vreme neće potrajati.

Prema prognozi RHMZ, sutra pre podne i sredinom dana ponegde se očekuje kratkotrajna kiša, a zatim još jedna promena vremena stiže krajem sedmice.

- U petak i subotu očekuje se prolazno naoblačenje, praćeno kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Prognoza Ivana Ristića

Ivan Ristić najavljuje još jače zahlađenje u septembru Foto: Facebook Prinscreen