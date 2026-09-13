Foto: Danja Mataruga/Ministarstva za brigu o porodici i demografiju

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U Perlezu kod Zrenjanina, dvodnevna manifestacija Dani porodice okupila je tokom vikenda veliki broj posetilaca, a predstavnici lokalnih i državnih institucija predstavili su mere za osnaživanje populacione politike u Srbiji.

Ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić Kovačević poručila je da Dani porodice nije samo manifestacija već potvrda da briga o porodici ostaje u središtu državnih politika, naglasivši da porodična politika mora da se oseti u svakom gradu, opštini i selu.

Manifestacija Dani porodice okupila je tokom vikenda veliki broj posetilaca Foto: Danja Mataruga/Ministarstva za brigu o porodici i demografiju

Sistem podrške

- Naš posao je da prepoznamo šta je ljudima potrebno. Upravo zato smo unapredili sistem podrške porodicama. Srbija ima najveći roditeljski dodatak u ovom delu regiona, znatna izdvajanja za subvencije majkama za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta, a osnivanjem Alimentacionog fonda obezbedili smo dodatnu sigurnost deci koja ne dobijaju redovno izdržavanje - naglasila je ministarka.

Nadležni predstavili mere za osnaživanje populacione politike u Srbiji Foto: Danja Mataruga/Ministarstva za brigu o porodici i demografiju

Kako je rečeno, za subvencije za zbrinjavanje i osnivanje novih domaćinstava odobreno je više od 920 zahteva u vrednosti od 15,5 miliona evra, a od početka primene mere podršku je dobilo oko 1.850 porodica. Povećanjem cenzusa za dečji dodatak ovo pravo ostvaruje više od deset hiljada dece više, što znači da 38,3 miliona dinara svakog meseca država uloži više za ove namene.

Ministarska Jelena Žarić Kovačević ukazala je i na važnost saradnje republičkog, pokrajinskog i lokalnog nivoa kako bi podrška stizala tamo gde je najpotrebnija.

Strategija razvoja

- Naš zadatak je da ono što daje rezultate sačuvamo i unapredimo, ali i da demografsku politiku još bolje povežemo u jednu celinu, zato ipripremamo strategiju demografskog razvoja - rekla je ministarka.

Manifestacija je okupila veliki broj dece, roditelja, baka i deka, kao i predstavnike gradova i opština iz različitih delova Srbije.

Porodična politika mora da se oseti u svakom gradu, opštini i selu Foto: Danja Mataruga/Ministarstva za brigu o porodici i demografiju

Svečanom otvaranju prisustvovala je predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, koja je, u svojstvu izaslanika predsednika Republike Srbije, i otvorila događaj, istakavši da unapređenje položaja porodice zahteva saradnju svih nivoa vlasti i lokalne zajednice, jer porodična politika nije pitanje samo jedne institucije. Domaćin manifestacije bio je gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura.

Tokom ovogodišnjih Dana porodice pripremljen je bogat program za decu i roditelje, kao i zdravstveni, sportski, kulturni i edukativni sadržaji. Gradovi i opštine iz čitave Srbije posebno su se predstavili publici, dok je karavan roditeljstva okupio veliki broj porodica.