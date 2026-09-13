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Novi Pravilnik o registru potrošača koji ne žele da primaju pozive i/ili poruke u okviru promocije i/ili prodaje telefonom juče je stupio na snagu, a on predviđa da trgovci pre svakog promotivnog telefonskog kontakta moraju da provere da li se broj potrošača nalazi u registru "Ne zovi", gde su evidentirani potrošači koji žele da izbegnu poruke i pozive trgovaca u okviru promocije i prodaje.

Za nepoštovanje ove obaveze predviđena je novčana kazna od 200.000 dinara za trgovca, dok se odgovornom licu u firmi može izreći kazna od 50.000 dinara, piše Paragraf Lex.

Istovremeno, Zakon o elektronskim komunikacijama za neposredno oglašavanje bez prethodnog pristanka krajnjeg korisnika propisuje novčanu kaznu za prekršaj u rasponu od 500.000 do dva miliona dinara.

Vesna Perinčić iz Republičke unije potrošača kaže da ukoliko trgovac nije proverio da li je određeni potrošač upisan u registar pre nego što ga je pozvao, može da usledi kazna od 200.000 dinara.

- Ako istu obavezu nije ispunio ni kod drugog potrošača, može uslediti nova kazna, i tako dalje - rekla je Perinčić.

Upis ili ispis broja iz registra "Ne zovi" obavlja se besplatno, preko operatora javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga sa kojima korisnik ima zaključen ugovor.

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Građani zahtev mogu podneti elektronskim putem, preko internet stranice ili aplikacije svog operatora, ali i lično na njegovom prodajnom mestu, uz prethodnu identifikaciju.

Prilikom elektronskog podnošenja zahteva proveravaće se identitet korisnika, ime i prezime, broj telefona koji glasi na njegovo ime i JMBG.

Nakon prijema zahteva, korisnik će dobiti potvrdu, a promena će u registru biti vidljiva prvog narednog dana od izvršenog upisa ili ispisa.

Za isti broj zahtev za upis ili ispis iz registra "Ne zovi" može da se podnese jednom tokom kalendarskog meseca. To, međutim, ne znači da potrošač mora svakog meseca ponovo da se prijavljuje u registar.

- Pravilnik jasno navodi da potrošač može jednom tokom kalendarskog meseca da promeni status svog broja, odnosno da se upiše ili ispiše iz registra. To ne znači da je dužan da se svakog meseca ponovo upisuje ili prijavljuje - objašnjava Perinčić.

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Korisnici koji promene operatora, ali zadrže odnosno prenesu svoj broj, neće morati ponovo da podnose zahtev za upis ili ispis iz registra.

Novi Zakon o zaštiti potrošača dodatno je pooštrio pravila kada je reč o direktnoj prodaji i promotivnim događajima.

Trgovac može telefonom da kontaktira potrošača koji nije upisan u registar "Ne zovi" i pozove ga na promotivni događaj, ali pre njegovog prisustva mora da pribavi njegovu pisanu saglasnost.

Potrošaču pritom mora biti jasno predočeno da je reč o komercijalnoj aktivnosti na kojoj će mu biti ponuđeni proizvodi ili usluge, kako se ne bi dovodio u zabludu da je, na primer, pozvan na besplatnu večeru ili događaj koji nema prodajnu svrhu.

- Možete telefonom da ga ubedite da dođe, ali ne možete da omogućite njegovo prisustvo bez pisane saglasnosti. Potrošač mora da zna da je reč o promotivnom događaju i da će mu biti nuđeni određeni proizvodi - kaže Perinčić.

Istovremeno, trgovac je pre svakog promotivnog poziva dužan da proveri da li je broj upisan u registar "Ne zovi".

Ako broj nije upisan, trgovac može da ga pozove, ali i tada mora da predoči komercijalnu svrhu svog poziva.

To znači da trgovac ne može da prikriva svoj identitet ili razlog pozivanja, već mora jasno da kaže ko je, iz koje kompanije zove i da je svrha poziva promocija ili prodaja proizvoda i usluga.