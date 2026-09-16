Slušaj vest

Za prvih godinu dana rada Fonda doneta su 643 rešenja, a isplaćeno je više od 63 miliona dinara za 959 dece, saopšteno je na nedavnoj konferenciji "Prva godina Alimentacionog fonda - Nijedno dete ne sme da čeka", koju je organizovalo Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju.

Alimentacioni fond formiran je kao budžetski fond, a država je njegovo osnivanje zasnovala na Zakonu o ostvarivanju prava iz Alimentacionog fonda. Ideja je da se detetu obezbedi privremeno izdržavanje u situacijama kada roditelj ili drugi srodnik ne plaća alimentaciju utvrđenu izvršnom ispravom, a prinudna naplata nije moguća jer dužnik nema imovinu ili je potrebno vreme da se potraživanje naplati iz njegove imovine.

Kako navodi Ministarstvo, na ovaj način Srbija ispunjava obavezu iz člana 27. Konvencije o pravima deteta, koji se odnosi na pravo deteta na životni standard neophodan za njegov razvoj.

- Republika Srbija usvajanjem Zakona o ostvarivanju prava iz Alimentacionog fonda ispunjava svoju dužnost utvrđenu u članu 27. Konvencije o pravima deteta - navodi se na sajtu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.

Foto: Marko Karovic

Suština je, dakle, da dete ne mora da čeka da se dugotrajni postupak prinudne naplate završi kako bi dobilo sredstva za izdržavanje.

Za godinu dana 959 dece dobilo novac

Prva godina rada pokazala je, kako su saopštili nadležni, da je potreba za ovakvim mehanizmom velika. Prema podacima Ministarstva, tokom prve godine doneta su 643 rešenja, dok je sredstva dobilo ukupno 959 dece.

Za njihove potrebe isplaćeno je više od 63 miliona dinara.

Alimentacioni fond deo je državnog budžeta, a poslednjim rebalansom za oblast socijalne zaštite opredeljeno je oko 25 milijardi dinara više, između ostalog i za rad Fonda i sprovođenje Zakona o roditelju-negovatelju.

Najviše se javljaju majke, ali pomoć traže i očevi

Kako bi roditelji lakše došli do informacija, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju je u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i e-upravu još 20. juna 2025. godine pokrenulo Kontakt centar za Alimentacioni fond.

Centar je dostupan 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, putem automatskog sistema, dok je direktan razgovor sa operaterima moguć radnim danima od osam do 15 časova.

Foto: Kzenon, Panther Media GmbH / Ala, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Građane najviše zanimaju konkretni koraci za ostvarivanje prava, odnosno procedura, uslovi, visina i trajanje privremenog izdržavanja.

Prema podacima Ministarstva, najveći broj upita stiže od majki kojima je sud poverio samostalno vršenje roditeljskog prava, ali se za informacije javljaju i samohrani očevi.

Kako građani mogu da dobiju informacije?

Za sva pitanja u vezi sa ostvarivanjem prava na sredstva iz Alimentacionog fonda građani mogu da kontaktiraju Ministarstvo putem Kontakt centra na broj:

011/74-55-399

Automatski sistem dostupan je tokom celog dana, dok je razgovor sa operaterom moguć radnim danima od 8 do 15 časova.

Pitanja se mogu poslati i elektronskim putem na adresu:

alimentacioni.fond@minbpd.gov.rs

Ministarstvo je, osim Kontakt centra, građanima omogućilo i dodatne načine informisanja.

Na zvaničnom sajtu Ministarstva nalazi se posebna stranica sa uputstvima za ostvarivanje prava, kao i infografik „Kako do alimentacije iz Fonda?“, koji je namenjen upravo tome da građanima jednostavnije objasni proceduru i zakonska pravila.

Sve o Alimentacionom fondu Foto: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Uveden i digitalni asistent

U međuvremenu je Ministarstvo, zajedno sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu i uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), na svom sajtu uvelo i digitalnog asistenta zasnovanog na veštačkoj inteligenciji.

On građanima pruža informacije i odgovore na pitanja koja se odnose na ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje iz Alimentacionog fonda.

Virtuelni asistent dostupan je putem ikonice u donjem desnom uglu naslovne stranice sajta Ministarstva.

Ko ima pravo na sredstva iz Alimentacionog fonda?

Pravo na privremeno izdržavanje iz Alimentacionog fonda ima svako maloletno dete, kao i punoletno dete na redovnom školovanju do navršenih 26 godina, pod uslovom da je državljanin Republike Srbije i da ima status izvršnog poverioca jer dužnik ne plaća alimentaciju.

Preduslov je da postoji pravosnažna i izvršna sudska presuda kojom je utvrđena obaveza drugog roditelja da plaća alimentaciju i u kom iznosu. Bez presude i pokrenutog izvršnog postupka, fond se ne aktivira, jer sistem prvo mora da potvrdi da je roditelj zaista prestao da izvršava zakonsku obavezu, ne samo da postoji spor o iznosu.

Foto: Shutterstock

Kada se fond aktivira

Fond se aktivira kada javni izvršitelj, u okviru već pokrenutog izvršnog postupka, utvrdi da roditelj koji treba da plaća alimentaciju nema sredstva ili imovinu iz koje bi se dug mogao naplatiti, i da neplaćanje traje najmanje dva meseca.

U tom trenutku, javni izvršitelj obaveštava nadležno ministarstvo, a staratelj deteta se izjašnjava da li želi da ostvari pravo na isplatu iz fonda. Ako je odgovor da, izvršitelj prosleđuje predmet Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju, koje donosi rešenje i pokreće isplatu.

Kako se pokreće postupak?

Ne postoji poseban formular koji sam staratelj popunjava da bi "prijavio" neplaćanje alimentacije Alimentacionom fondu. Umesto toga, javni izvršitelj koji već vodi izvršni postupak je taj koji pokreće proces prosleđivanja predmeta ministarstvu, pošto utvrdi da su uslovi ispunjeni.