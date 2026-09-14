Opasni virusi i infekcije haraju Srbijom: I staro i mlado se žali na ove simptome, a tek je počelo
Tek što su se porodice vratile sa letovanja, đaci seli u školske klupe, a mališani se vratili u vrtiće, među decom i odraslima počeo je novi talas virusnih infekcija.
Pedijatri ovih dana beleže veliki broj mališana sa respiratornim i stomačnim tegobama, a među virusima koji trenutno kruže su rinovirus, RSV, BRNU virus iliti bolest ruku, nogu i usta, kao i rotavirus, adenovirus i norovirus.
Pedijatar dr Saša Milićević kaže za Kurir da su trenutno prisutne infekcije koje napadaju disajne puteve, ali i stomačni virusi koji se veoma brzo šire u dečjim kolektivima, a prenose se i na odrasle.
- Ima dosta rinovirusa koji napadaju gornje i donje organe za disanje. Aktivan je i RSV virus, koji izaziva bronhitis kod mlađe i starije dece, a iako joj nije sezona, prisutna je i varičela iliti ovčije boginje. Najviše pažnje privlači BRNU virus, tj. bolest ruku, nogu i usta. Javlja se obično kod mališana mlađih od pet godina i izgleda jezivo zbog promena koje se javljaju oko usta, na dlanovima i tabanima. Dete biva malaksalo, odbija da jede. Traje nekoliko dana i obično prođe sama od sebe - navodi dr Milićević.
Prljave ruke
Pored respiratornih infekcija, veliki problem predstavljaju i stomačni virusi.
- Registrovani su rotavirus, adenovirus i norovirus, koji se prenose lako i brzo među decom, i to najčešće prljavim rukama, a poznato je da mališani u vrtićima i mlađa deca u školama ne peru dobro ruke, pa se brzo i lako širi u kolektivima. Dosta dece kod lekara dolazi sa povišenom temperaturom, dijarejom i povraćanjem - ističe pedijatar i naglašava da je kod takvih pacijenata i kod odraslih važno sprečiti dehidrataciju organizma.
Takođe, doktor savetuje roditelje da kod svih ovih virusa ne treba davati antibiotike deci.
- Pored virusa ima, naravno, i bakterijskih oboljenja, ali kod virusa antibiotici ne pomažu, mogu samo da odmognu jer poubijaju korisne bakterije u crevima. Detetu bi trebalo dati lekove protiv povišene temperature i važno je da bude izolovano koliko je to moguće, s obzirom na to da mnogi roditelji rade, a bake i deke, ukoliko imaju neko hronično oboljenje, mogu lako da se zaraze - objašnjava dr Milićević i ističe da je izolacija iz vrtića i škola bitna da bi se sprečilo širenje malih epidemija.
Bakterije s plaže
Lekari ovih dana imaju i pacijente koji su se sa letovanja vratili sa stomačnim tegobama.
- Imali smo dosta dece iz Crne Gore koja su se vratila sa dijarejom, povraćanjem i temperaturom. Problem je što je tamo, pored stomačnog virusa, bilo i bakterije ešerihije koli zbog fekalnog zagađenja vode, koju deca lako progutaju. Zbog toga je bilo i zatvaranja nekih plaža - navodi doktor i ocenjuje da su stomačne probleme, tj. putničke dijareje, imali i turisti koji su letovali u Egiptu i Tunisu.
- Tamo je problem pijaća voda, koja je drugačija, i naši turisti ne bi trebalo da je piju, zato je savet uzimanje samo flaširane vode.
A zbog nagle promene vremena ordinacije se ovih dana pune i zbog prehlada.
- Organizam ne može tako brzo da se prilagodi promeni. U narednim danima imaćemo sigurno dosta pacijenata sa upalom grla, sinusa, kijavice i kašlja, jer virusima promena vremena i te kako pogoduje i brzo se prilagode.
Alergični na udaru ambrozije
Agencija za zaštitu životne sredine saopštila je da se u ovom periodu godine beleže najviše koncentracije polena ambrozije na mernim mestima širom Srbije, što može izazvati alergijske simptome. Povoljnija situacija je jedino na jugu zemlje, a visoke vrednosti zadržaće se do kraja septembra.
SIMPTOMI AKTUELNIH VIRUSA NA JEDNOM MESTU
Simptomi rinovirusa
- zapušen nos ili curenje iz nosa
- kijanje
- kašalj
- bol u grlu
- mogući i povišena temperatura, glavobolja i malaksalost
Simptomi RSV virusa
- curenje nosa ili zapušen nos
- kijanje
- temperatura
- otežano disanje i sviranje u grudima koje dovodi do bronhitisa
Simptomi BRNU virusa
- temperatura
- malaksalost
- bol u grlu
- bolne ranice ili plikovi u ustima ili oko usta
- osip i plikovi na šakama, stopalima
Simptomi varičela (ovčije boginje)
- temperatura
- umor i opšta malaksalost
- osip na koži prelazi u plikove ispunjene tečnošću
Simptomi rotavirusa
- obilna vodenasta dijareja
- povraćanje
- temperatura
- bolovi i grčevi u stomaku
Simptomi adenovirusa
- temperatura
- bol u grlu
- curenje iz nosa
- kašalj
- crvenilo i upala očiju
Simptomi norovirusa
- naglo povraćanje
- dijareja
- mučnina
- grčevi u stomaku
- temperatura