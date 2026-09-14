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Tek što su se porodice vratile sa letovanja, đaci seli u školske klupe, a mališani se vratili u vrtiće, među decom i odraslima počeo je novi talas virusnih infekcija.

Pedijatri ovih dana beleže veliki broj mališana sa respiratornim i stomačnim tegobama, a među virusima koji trenutno kruže su rinovirus, RSV, BRNU virus iliti bolest ruku, nogu i usta, kao i rotavirus, adenovirus i norovirus.

Pedijatar dr Saša Milićević kaže za Kurir da su trenutno prisutne infekcije koje napadaju disajne puteve, ali i stomačni virusi koji se veoma brzo šire u dečjim kolektivima, a prenose se i na odrasle.

- Ima dosta rinovirusa koji napadaju gornje i donje organe za disanje. Aktivan je i RSV virus, koji izaziva bronhitis kod mlađe i starije dece, a iako joj nije sezona, prisutna je i varičela iliti ovčije boginje. Najviše pažnje privlači BRNU virus, tj. bolest ruku, nogu i usta. Javlja se obično kod mališana mlađih od pet godina i izgleda jezivo zbog promena koje se javljaju oko usta, na dlanovima i tabanima. Dete biva malaksalo, odbija da jede. Traje nekoliko dana i obično prođe sama od sebe - navodi dr Milićević.

Prljave ruke

Pored respiratornih infekcija, veliki problem predstavljaju i stomačni virusi.

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- Registrovani su rotavirus, adenovirus i norovirus, koji se prenose lako i brzo među decom, i to najčešće prljavim rukama, a poznato je da mališani u vrtićima i mlađa deca u školama ne peru dobro ruke, pa se brzo i lako širi u kolektivima. Dosta dece kod lekara dolazi sa povišenom temperaturom, dijarejom i povraćanjem - ističe pedijatar i naglašava da je kod takvih pacijenata i kod odraslih važno sprečiti dehidrataciju organizma.

Takođe, doktor savetuje roditelje da kod svih ovih virusa ne treba davati antibiotike deci.

- Pored virusa ima, naravno, i bakterijskih oboljenja, ali kod virusa antibiotici ne pomažu, mogu samo da odmognu jer poubijaju korisne bakterije u crevima. Detetu bi trebalo dati lekove protiv povišene temperature i važno je da bude izolovano koliko je to moguće, s obzirom na to da mnogi roditelji rade, a bake i deke, ukoliko imaju neko hronično oboljenje, mogu lako da se zaraze - objašnjava dr Milićević i ističe da je izolacija iz vrtića i škola bitna da bi se sprečilo širenje malih epidemija.

Bakterije s plaže

Lekari ovih dana imaju i pacijente koji su se sa letovanja vratili sa stomačnim tegobama.

Dr Saša Milićević o simptomima aktuelanih virusa Foto: Kurir Televizija

- Imali smo dosta dece iz Crne Gore koja su se vratila sa dijarejom, povraćanjem i temperaturom. Problem je što je tamo, pored stomačnog virusa, bilo i bakterije ešerihije koli zbog fekalnog zagađenja vode, koju deca lako progutaju. Zbog toga je bilo i zatvaranja nekih plaža - navodi doktor i ocenjuje da su stomačne probleme, tj. putničke dijareje, imali i turisti koji su letovali u Egiptu i Tunisu.

- Tamo je problem pijaća voda, koja je drugačija, i naši turisti ne bi trebalo da je piju, zato je savet uzimanje samo flaširane vode.

A zbog nagle promene vremena ordinacije se ovih dana pune i zbog prehlada.

- Organizam ne može tako brzo da se prilagodi promeni. U narednim danima imaćemo sigurno dosta pacijenata sa upalom grla, sinusa, kijavice i kašlja, jer virusima promena vremena i te kako pogoduje i brzo se prilagode.

Alergični na udaru ambrozije

Zadržavanje kijanja može stvoriti višestruko veći pritisak u telu i povećati rizik od povreda poput pucanja bubne opne, oštećenja krvnih sudova i drugih komplikacija Foto: Shutterstock

Agencija za zaštitu životne sredine saopštila je da se u ovom periodu godine beleže najviše koncentracije polena ambrozije na mernim mestima širom Srbije, što može izazvati alergijske simptome. Povoljnija situacija je jedino na jugu zemlje, a visoke vrednosti zadržaće se do kraja septembra.

SIMPTOMI AKTUELNIH VIRUSA NA JEDNOM MESTU

Simptomi rinovirusa

zapušen nos ili curenje iz nosa

kijanje

kašalj

bol u grlu

mogući i povišena temperatura, glavobolja i malaksalost

Simptomi RSV virusa

curenje nosa ili zapušen nos

kijanje

temperatura

otežano disanje i sviranje u grudima koje dovodi do bronhitisa

Simptomi BRNU virusa

temperatura

malaksalost

bol u grlu

bolne ranice ili plikovi u ustima ili oko usta

osip i plikovi na šakama, stopalima

Simptomi varičela (ovčije boginje)

temperatura

umor i opšta malaksalost

osip na koži prelazi u plikove ispunjene tečnošću

Simptomi rotavirusa

obilna vodenasta dijareja

povraćanje

temperatura

bolovi i grčevi u stomaku

Simptomi adenovirusa

temperatura

bol u grlu

curenje iz nosa

kašalj

crvenilo i upala očiju

Simptomi norovirusa

naglo povraćanje

dijareja

mučnina

grčevi u stomaku

temperatura