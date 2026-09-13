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Narednih dana u Srbiji nas očekuje pravo rano-jesenje vreme uz prolazna pogoršanja i slabu kišu ponegde, najavio je meteorolog amater Marko Čubrilo. Iako konkretnijih i obilnijih padavina nema na vidiku, sve do oko 21. septembra, meteorološki modeli najavljuju temperaturne oscilacije, kišne talase, ali i kratkotrajni povratak blago letnjih temperatura. Evo šta nas sve čeka u nedeljama koje su pred nama!

Danas nas, nakon vrlo hladnog jutra, već posle podne i uveče na severozapadu regiona očekuje povećanje oblačnosti.

U ponedeljak će na severozapadu i zapadu regiona tokom dana biti oblačno, povremeno uz uglavnom slabu kišu, dok se u ostalim delovima očekuje više sunčanih intervala, najavio je Marko Čubrilo.

- Posle podne i uveče nad celim regionom naoblačenje dok bi se u toku noći ka utorku i utorak pre podne ponegde javila i malo obilnije kišne padavine. Vetar u okretanju na severozapadni smer, a duž većeg dela Jadrana bura. Dnevni maksimum od oko +16 na severozapadu do oko +24 na jugoistoku regiona, a u utorak od +17 do +22 stepena Celzijusa - navodi Čubrilo u svojoj vremenskoj prognozi.

Foto: Printscreen Facebook/Marko Čubrilo

Preokret sredinom nedelje: Temperature skače i do 28 stepeni

Sredinom nedelje koja je pred nama očekuje nas stabilizacija vremenskih prilika, biće suvo vreme uz sveže noći i dnevne maksimume oko ili malo iznad proseka za ovo doba godine.

U četvrtak, 17. septembra se na istoku i jugu regiona očekuje znatno toplije vreme, gde živa u termometru ponegde može dostaviti i do +28 stepeni Celzijusa.

Ipak, u četvrtak tokom dana nad primorskim oblastima postaje nestabilno uz grmljavinske pljuskove, koji se u petak, uz novo osveženje, proširuju i na ostale delove regiona. Usled tog osveženja, maksimalne dnevne temperature u subotu ponovo padaju i kretaće se između 17 i 23 stepena Celzijusa.

Foto: Printscreen Facebook/Marko Čubrilo

Šta nas očekuje posle 21. septembra

Prema rečima meteorologa Čubrila, proračuni meteoroloških modela poprilično su usklađeni sve do 21. septembra, nakon čega nastaje veliki "rasip".

- Do 21. septembra su poračuni modela dosta usklađeni, a od tada počinje velik rasip. Evropski model (ECMWF) u pojedinim proračunima simulira jaku sekundarnu ciklogenezu nad južnim Jadranom, što bi donelo jače pogoršanje, zahlađenje i obilnije padavine koje istok i jugoistok regiona čekaju već nekoliko meseci - navodi Čubrilo.

Foto: Printscreen Facebook/Marko Čubrilo

Sneg oko 23. septembra na planinskim vrhovima

Vodeći se aktuelnim vremenskim modelima, Čubrilo najavljuje da bi oko 23. septembra na najvišim planinskim vrhovima mogao pasti sneg.

Međutim, meteorolog napominje da je takav scenario u ovom trenutku malo verovatan, jer trenutno nema širu podršku ostalih prognostičkih modela.

Narednih dana temperaturno gledano očekuje nas prava jesen, dok istok regiona i dalje ostaje bez obilnijih padavina.

Foto: Printscreen Facebook/Marko Čubrilo

Oglasio se i meteorolog Ristić: Velike šanse za oštru zimu

Prema najavama meteorologa Ivana Ristića, sve su veće šanse za dobru, oštriju i snežniju zimu ove godine.

- Cikloni "ubice zime" tzv. "vinter kileri" koji donose otopljenja zimi uglavnom imaju izvorište u delu gde se stvaraju uragani. Sve su veće šanse da ih super El Ninjo drži pod kontrolom - napisao je Ristić na svom fejsbuk profilu, rukovodiće se izvorima sa "Severe Weather Europe" meteorološkog sajta.

Foto: Printscreen Facebook/Ivan Ristić

Atmosferski uslovi koji se očekuju tokom oktobra mogli bi biti još nepovoljniji za razvoj tropske aktivnosti na Atlantiku, dodaje Ristić.

- Umesto da se Karibi, kao što je uobičajeno u završnom delu sezone uragana, ponovo aktiviraju, prognoze ukazuju na to da bi globalna atmosferska cirkulacija mogla da uspostavi veoma nepovoljan obrazac i snažno ograniči tropsku aktivnost širom Atlantika - navodi.

Prognoza anomalija temperature mora koju daje "NMME" model za oktobar pokazuje izrazito toplu anomaliju povezanu sa Super El Ninjom, pri čemu anomalije u njegovom centralnom delu prelaze +5 stepena Celzijusovih.

- Reč je o vrednostima koje odgovaraju jakom do ekstremnom El Ninju, što znači da bi njegov uticaj na atmosferu bio sve izraženiji. Istovremeno, takav atmosferski obrazac predstavlja veoma nepovoljne uslove za razvoj tropskih sistema i uragana na Atlantiku - napisao je Ristić.