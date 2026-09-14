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Meteorolog Ivan Ristić danas je upozorio na sve veče šanse da zima bude oštrija i snežnija, a jedan od faktora jeste uticaj snažnog El Ninja na atmosferske obrasce iznad Atlantika.

Ivan Ristić navodi da cikloni koji tokom zime donose velika otopljenja, takozvani "winter killer" sistemi, često imaju izvorište u oblastima gde se stvaraju uragani.

Prema rečima meteorologa, snažan El Ninjo bi mogao da utiče na atmosfersku cirkulaciju tako da ograniči razvoj tropske aktivnosti iznad Atlantika.

Kako je naveo, analiza portala "Severe Weather Europe" ukazuje da bi atmosferski uslovi tokom oktobra mogli biti veoma nepovoljni za razvoj tropskih sistema na Atlantiku. Umesto uobičajenog pojačavanja aktivnosti u završnom delu sezone uragana, očekuje se obrazac koji bi mogao značajno da je ograniči.

- Prognoza anomalija temperature mora za oktobar, koju daje NMME, pokazuje izrazito toplu anomaliju povezanu sa Super El Ninjom. U centralnom delu te anomalije temperature mora premašuju 5 stepeni iznad proseka, što odgovara veoma snažnom El Ninju - rekao je Ristić.

On upravo u takvom obrascu vidi jedan od razloga zbog kojih bi predstojeća zima mogla da donese više hladnih i snežnih perioda, odnosno manje zimskih otopljenja koja prekidaju hladne talase.

Ipak, reč je o dugoročnoj proceni, pa će pouzdanija slika o karakteru zime biti moguća kako se budemo približavali zimskim mesecima.