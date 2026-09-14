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Šporet, pegla i grejalica odavno nisu jedini uređaji na koje treba obratiti pažnju kada je reč o bezbednosti u domaćinstvu. Sa sve većim brojem aparata koji rade samostalno, kao i uređaja sa litijum-jonskim baterijama, raste i potreba za pravilnim održavanjem i korišćenjem opreme kako ne bi došlo do požara.

Mnogi kvarovi, koji nekad dovedu do požara, mogu da se spreče redovnom kontrolom, napomenuo je elektromehaničar Branko Zrnić.

- Svaki aparat je napravljen da služi svrsi i da bude siguran, pouzdan u svom radu. Da bi dugo bio pouzdan, mi moramo te sve aparate pravilno da održavamo - rekao je.

Poseban rizik predstavljaju uređaji sa litijum-jonskim baterijama - od mobilnih telefona i laptopova do električnih trotineta i robot-usisivača. Zrnić je naveo da je važno da se obraća pažnja na stanje baterije, naročito ako se tokom punjenja neuobičajeno zagreva ili se mnogo brže prazni nego ranije.

Prema njegovim rečima, bateriju ne bi trebalo stalno iscrpljivati do kraja.

- Moj je savet da bude bar do 30 odsto kapaciteta u bateriji - kazao je.

punjenje baterije Foto: Shutterstock

Dodao je da i punjač mora da bude pod kontrolom. Ako se značajno zagreva dok puni uređaj, to može da ukazuje na problem koji ne treba da se ignoriše.

- Čim primetite da se greje bilo taj punjač ili baterija, budite odgovorni - istakao je.

Ukoliko se telefon ili drugi uređaj tokom punjenja neuobičajeno zagreva, savet je da se uređaj isključi i proveri, a ne da se nastavi sa korišćenjem neispravne opreme.

Napomenuo je i da utičnice i instalacije ne treba proveravati tek kada nastane problem. Jedan od čestih uzroka zagrevanja i potencijalnih požara mogu da budu dotrajale električne instalacije i loši kontakti, naročito kada se na njih priključe uređaji velike snage.

Zrnić je preporučio da se električne instalacije u domaćinstvu periodično kontrolišu.

- Predlažem svim ljudima da na pet, eventualno sedam godina, moraju da pozovu nekog svog majstora da proveri instalacije u stanu - ukazao je.

Kao primer je naveo slučaj u kojem je tokom popravke peći pronašao gotovo izgorele žice u instalaciji. Problem je, kako je kazao, postojao iza improvizovanih spojeva, a požar je izbegnut samo zato što je kvar na grejaču primorao vlasnicu da pozove majstora.

Zbog toga, posebno pred početak sezone grejanja, treba proveriti grejna tela, kablove, utikače i utičnice.

Foto: Shutterstock

4 fatalne greške u kući koje izazivaju požar Četiri glavne greške u domaćinstvu koje najčešće dovode do pregrevanja, kvarova i požara na električnim uređajima su: priključivanje velikih potrošača na produžni kabl, ignorisanje pregrevanja baterija i punjača, uklanjanje sigurnosnih sistema na bojleru i zanemarivanje kontrole električnih instalacija.

Grejalice i TA peći ne treba priključivati preko produžnih kablova

Veliki potrošači električne energije, poput grejalica i TA peći, ne bi trebalo da budu priključeni preko produžnih kablova. Takva praksa može da dovede do pregrevanja spojeva i utikača, naročito ako produžni kabl nije predviđen za opterećenje.

- Sve što je preko toga, poželjno je uključiti u mrežu - ocenio je.

Zrnić je kao okvir naveo da se preko produžnog kabla mogu koristiti manji potrošači do oko 1,5 kilovata, dok je za uređaje veće snage bezbednije obezbediti odgovarajući priključak direktno na električnu instalaciju.

Ako je fabrički kabl grejalice ili drugog uređaja prekratak, preporuka je da ga zameni stručna osoba odgovarajućim kablom, umesto da se problem rešava dodatnim produžnim kablom.

U kojim slučajevima bojleri mogu da budu opasni

Zrnić je govorio i o bojlerima. Upozorio je da ne smeju da se uklanjaju ili zaobilaze sigurnosni sistemi koji štite uređaj od pregrevanja i prevelikog pritiska.Bojler ima regulacioni i sigurnosni termostat, kao i ventil koji treba da reaguje kada pritisak postane previsok. Problem nastaje ukoliko se neki od tih elemenata pokvari, a zatim bude izbačen iz sistema umesto da se zameni.

- Ako ga nemaju, oni kažu: "Može da radi i bez toga", i onda samo radi na ovome regulacionom termostatu, i onda više to nije sigurnost - rekao je.

Zrnić je savetovao i da se stanje ventila povremeno proverava, kao i da se bojler ne podešava na nepotrebno visoke temperature. Za svakodnevno korišćenje preporučio je temperaturu vode od oko 40 do 45 stepeni.

Foto: Printscreen/RTS

Prevencija je najvažnija

Zajednička poruka svih ovih primera jeste da ne treba da se čeka da se uređaj pokvari ili da počne da predstavlja neposrednu opasnost. Neuobičajeno zagrevanje, oštećen kabl, promena ponašanja baterije, neispravna utičnica ili problem sa grejnim telom dovoljni su razlozi da se uređaj proveri.

Zrnić je posebno insistirao na tome da domaćinstva imaju stručnu osobu kojoj mogu da se obrate kada primete nešto neuobičajeno.

- Imajte svog kućnog majstora da, ako ništa, okrenete telefon da pitate za nešto što ste uočili, a nije vam uobičajeno - istakao je Branko Zrnić.