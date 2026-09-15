Slušaj vest

Razloga da vam bude odbijen ulazak u Šengen zonu ima mnogo, s obzirom na to da Srbija nije članica EU i njeni državljani moraju da poštuju određena pravila. Tačnije, ukupno postoji devet razloga i granični policajac će vam to vrlo lako dati do znanja nakon što precrta pečat na pasošu i dopiše neko od slova engleske abecede od "A" do "I", a evo šta svako slovo tačno označava.

Svaka osoba koja prilikom putovanja u Evropsku uniju bude vraćena sa granice šengenskog prostora, dobije precrtan pečat, dok kraj njega u pasošu, uglavnom s desne strane i pod znacima navoda, carinik dopiše slovo abecede koje ima svoje značenje. Upravo to se dogodilo jednom Srbinu koji je putovao za Berlin, a nešto ranije i drugom koji je pokušao da pređe rumunsku granicu, te su prvom upisali slovo "C", a drugom "H". Obojica su bila vraćena sa granice.

Šta znače slova u pasošu od "A" do "I"

To ne uključuje samo kopnene granice, već i aerodrome i morske luke, poput onih koje povezuju EU sa susednim regionima.

Pa tako, počevši od slova A pa sve do I, evo na šta se oznake tačno odnose:

A - ne poseduje važeći dokument

B - lice poseduje falsifikovani dokument

C - osoba nema važeću vizu ili dozvolu boravka

D - osoba poseduje falsifikovanu ili prepravljenu vizu

E - osoba ne poseduje dokumente kojima bi dokazala opravdala posetu

F - osoba je prekoračila boravak od tri meseca u periodu od šest meseci

G - osoba nema kod sebe dovoljno sredstava za izdržavanje

H - osoba ima zabranu ulaska u područje Šengena ili nacionalno područje

I - osoba predstavlja opasnost za javni poredak, zdravlje i sigurnost jedne ili više članica Evropske unije

U nastavku pogledajte detaljna objašnjenja svake oznake od A do I:

Uskoro počinje primena ETIAS sistema Foto: Shutterstock

"A" - ne posedujete važeći dokument

Oznaka "A" znači da putnik na graničnom prelazu nema važeću putnu ispravu koja mu omogućava prelazak granice.

To može značiti da:

pasoš nije važeći

pasoš je istekao

putnik nema pasoš kod sebe

dokument koji je pokazao nije prihvaćen kao odgovarajuća putna isprava

putna isprava ne ispunjava propisane uslove za ulazak "B" - lice poseduje falsifikovani dokument

Oznaka "B" označava da je granična policija utvrdila da putnik koristi falsifikovanu ili krivotvorenu putnu ispravu.

To može biti:

potpuno falsifikovan pasoš

tuđ pasoš koji osoba koristi kao svoj

dokument sa falsifikovanim podacima

dokument čija je autentičnost narušena

Ovo je znatno ozbiljnija situacija od običnog isteka pasoša i može imati i dodatne pravne posledice, nezavisno od samog odbijanja ulaska.

"C" - Osoba nema važeću vizu ili dozvolu boravka

Oznaka "C" znači da putnik nema vizu ili dozvolu boravka koja mu je potrebna za ulazak.

Ovo je važno razlikovati od situacije kada viza uopšte nije potrebna.

Foto: Shutterstock

Za državljane Srbije sa biometrijskim pasošem, za kratke turističke i slične posete Šengenu viza uglavnom nije potrebna, pa samo činjenica da osoba nema vizu ne znači da treba da dobije oznaku C.

Slovo "C" može biti relevantno kada je za konkretnog putnika, njegovu svrhu putovanja ili dužinu boravka potrebna odgovarajuća viza/dozvola poput boravišne, radne ili studentske.

"D"- osoba poseduje falsifikovanu ili prepravljenu vizu

Oznaka "D" odnosi se posebno na vizu, za razliku od B, koje se odnosi na putnu ispravu.

Granična policija je utvrdila da je viza:

falsifikovana

prepravljena

izmenjena

ili na drugi način neautentična

Na primer, neko je imao vizu sa određenim datumom važenja, a datum je naknadno menjan.

"E"- osoba nema dokumente kojima bi dokazala/opravdala posetu

Ovo je jedna od oznaka koja može biti posebno značajna za putnike koji dolaze u EU/Šengen bez vize. Osoba može imati potpuno ispravan pasoš, a ipak joj ulazak može biti odbijen ako ne uspe da dokaže svrhu i uslove planiranog boravka.

Granični policajac može tražiti, u zavisnosti od okolnosti:

dokaz o rezervaciji smeštaja

adresu osobe kod koje putnik odsedа

pozivno pismo, kada je relevantno

povratnu kartu ili plan povratka

dokaz o poslovnom sastanku

dokaz o turističkom aranžmanu

informacije o tome gde osoba ide i koliko ostaje

druge dokumente kojima se potvrđuje razlog putovanja

Važno je znati da oznaka "E" ne znači automatski da je osoba počinila prekršaj ili krivično delo, već o tome da na granici nije dokazala da ispunjava uslove za ulazak.

"F" - prekoračen boravak od 90 dana u periodu od 180 dana

Oznaka "F" odnosi se na čuveno šengensko pravilo 90/180. Državljani Srbije koji koriste bezvizni režim mogu da borave u šengenskom prostoru najviše 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana.

To nije 90 dana godišnje i nije pravilo "tri meseca pa se izađe i ponovo dobije novih 90 dana", već se gleda prethodnih 180 dana svakog dana kada se proverava pravo boravka.

Na primer osoba provede 30 dana u januaru, zatim 30 dana u martu i još 30 dana u maju. Time je potrošila 90 dana u relevantnom periodu. U slučaju da osoba pokuša ponovo da uđe, može joj biti odbijen ulazak zbog prekoračenja dozvoljenog boravka i da u pasošu "zaradi" oznaku F.

"G" - nema dovoljno sredstava za izdržavanje

Oznaka "G" znači da granična policija smatra da putnik nema dovoljno finansijskih sredstava za planirani boravak i/ili povratak.

Prilikom kontrole mogu se uzeti u obzir:

gotovina

novac na bankovnom računu

platne kartice

dokaz da je smeštaj već plaćen

dokaz da druga osoba ili organizacija finansira put

dužina planiranog boravka

troškovi smeštaja i putovanja

sredstva potrebna za povratak H - osoba ima zabranu ulaska u šengensko ili nacionalno područje

Oznaka "H" je posebno važna jer ukazuje na postojanje zabrane ulaska.

To može biti:

zabrana ulaska u šengenski prostor

zabrana koju je izdala određena država

nacionalna zabrana ulaska, u zavisnosti od konkretnog slučaja

To znači da je osobi ranije izrečena zabrana ulaska u određenu šengensku državu, a ta zabrana je još uvek aktivna.

"I"- osoba predstavlja opasnost za javni poredak, zdravlje ili sigurnost

Oznaka "I" predstavlja jednu od najozbiljnijih kategorija.

Ona znači da je granična policija procenila da osoba predstavlja pretnju javnom poretku, javnom zdravlju ili unutrašnjoj bezbednosti jedne ili više država članica.

Koliko traje zabrana ulaska u Šengen zonu

Zabrana ulaska obično traje od 1 do 3 godine. Ponekad zabrana ulaska može biti duža ili kraća. U odluci se navodi koliko dugo traje zabrana ulaska, a sve zavisi od situacije:

1 godina: za prekoračenje od 3 do 90 dana.

2 godine: uobičajeni period (na primer za prekoračenje duže od 90 dana).

10 godina: ako predstavljate rizik za javni red.

20 godina: ako predstavljate rizik za javni red i nacionalnu sigurnost.

Postupak povodom brisanja zabrane ulaska u zemlje Šengen zone vodi se pred nadležnim organom države koja je izrekla ovu zabranu, i odlučuje o istoj.