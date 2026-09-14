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Doktorka Aleksandra Laura Hidi Jovanović već tri godine radi kao pedijatar u kruševačkom Domu zdravlja. Ljubav koja se izrodila iz dopisivanja putem interneta, za nju je bila veliki pokretač da ostavi rodni Bukurešt i preseli se u mnogo manji grad u Srbiji.

Nakon godinu dana poznanstva i završenog Medicinskog fakulteta, odlučila je da svoj život promeni iz korena.

- Bila sam dosta mlada i, možda malo nesvesno, nisam ni razmišljala da li će mi biti teško ili ne. Nisam razmišljala ni o svojim roditeljima, koliko će njima biti teško. Ja sam se spakovala i rekla: "Mama, kad završim fakultet, ja idem tamo!" I tako je i bilo!

Foto: TV Prva prinscreen

Život u višemilionskom gradu joj ni malo nije nedostajao. U trenutku kada je krenula da razmišlja o formiranju porodice, Kruševac joj je ponudio neke praktičnije stvari.

- Prvo, sve mi je bilo blizu i sve sam mogla pešaka - kaže doktorka, ali dodaje ima i malo zamerki na naš mentalitet:

- A što se ljudi tiče, mentalitet jeste drugačiji od mog. To ni dan danas nisam prevazišla. Biću iskrena, nekima se to neće svideti, ljudi ovde su dosta ili ljubomorni, ili ih previše zanima tuđi život.