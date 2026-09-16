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Singapur je obezbedio najmoćniji pasoš na svetu za 2026. godinu, zadržavajući vodeću poziciju treću godinu zaredom na osnovu globalnog pristupa bez vize. Japan i Južna Koreja ga blisko prate, dok Sjedinjene Američke Države nastavljaju svoj postepeni pad usled strožih imigracijskih i viznih politika.

Singapur predvodi "Henley Passport Index" za 2026. godinu sa pristupom bez vize ili sa vizom po dolasku u 192 destinacije. Ovo označava stabilan rast uticaja u globalnoj mobilnosti od 2010. godine, kada je zemlja bila na 11. mestu u svetu. Rangiranje odražava diplomatski domet, ekonomsku stabilnost i međunarodno poverenje u granične kontrole, aviationa2z.

Japan i Južna Koreja dele drugo mesto, pri čemu nosioci pasoša ovih zemalja uživaju u pristupu u po 188 destinacija. Obe zemlje nastavljaju da ostvaruju korist od jakih bilateralnih sporazuma i doslednog angažovanja u spoljnoj politici.

Treće mesto dele Danska, Luksemburg, Španija, Švedska i Švajcarska, pri čemu svaka nudi pristup u 186 destinacija.

Prema podacima kompanije "Henley and Partners", globalna mobilnost se proširila tokom poslednje dve decenije, ali pristup i dalje ostaje nejednak. Snaga pasoša sve više odražava ekonomsku moć i političku stabilnost, koncentrišući slobodu putovanja među malom grupom nacija.

Foto: Shutterstock

Top 10 najmoćnijih pasoša na svetu

1. Singapur

2. Japan

2. Južna Koreja

3. Danska 3. Luksemburg 3. Španija 3. Švedska 3. Švajcarska

4. Austrija 4. Belgija 4. Finska 4. Francuska 4.Nemačka 4. Grčka 4. Irska 4. Italija 4.Holandija 4. Norveška

5. Mađarska 5. Portugalija 5. Slovačka 5. Slovenija 5. Ujedinjeni Arapski Emirati

6. Hrvatska 6. Češka 6. Estonija 6. Malta 6. Novi Zeland 6. Poljska

7. Australija 7. Letonija 7. Lihtenštajn 7. Ujedinjeno Kraljevstvo

8. Kanada 8. Island 8. Litvanija

9. Malezija

10. Sjedinjene Američke Države

Nastavak pada Sjedinjenih Američkih Država

Sjedinjene Američke Države zauzimaju 10. mesto u 2026. godini, nudeći pristup bez vize u 179 destinacija. Ovo predstavlja nastavak pada sa njihovih ranijih vodećih pozicija iz 2006. i 2014. godine. Pad je u skladu sa strožim imigracijskim politikama i proširenim ograničenjima putovanja.

Nedavne mere uključuju delimične i potpune zabrane putovanja koje utiču na desetine zemalja, kao i suspenziju obrade useljeničkih viza za građane 75 nacija. Iako neuseljeničke vize (poput turističkih i poslovnih) ostaju nepromenjene, reciprocitetna ograničenja drugih zemalja smanjila su ukupnu mobilnost nosilaca američkih pasoša.

Iz kompanije "Henley and Partners" napominju da SAD trenutno dozvoljavaju ulazak bez vize putnicima iz samo 46 nacionalnosti, čime se ograničavaju prednosti ulazne i izlazne mobilnosti.

Najslabiji pasoši u 2026. godini

Avganistan ostaje na dnu indeksa, sa pristupom u samo 24 destinacije. Tekući sukobi, politička nestabilnost i ograničeno diplomatsko angažovanje i dalje ograničavaju slobodu putovanja avganistanskih građana.

U isto vreme, Ujedinjeni Arapski Emirati se izdvajaju po dugoročnom napretku. Od 2006. godine, UAE su dodali 149 destinacija bez vize. U 2026. godini zauzimaju peto mesto, izjednačeni sa Mađarskom, Portugalijom, Slovačkom i Slovenijom, pri čemu svaka nudi pristup u 184 destinacije.

Gde se nalazi pasoš Srbije?

Pasoš Srbije se nalazi na 34. mestu na listi Henley Passport Index za 2026. godinu. Sa srpskim pasošem može se putovati bez vize u 135 zemalja sveta.

Foto: Printscreen RTS

Kako funkcioniše "Henley Passport Index"

Zasniva se na ekskluzivnim podacima Međunarodne asocijacije za vazdušni prevoz (IATA). Procenjuje 199 pasoša u odnosu na 227 destinacija širom sveta. Svaki pasoš dobija bodove na osnovu destinacija koje omogućavaju ulazak bez vize, vizu po dolasku ili elektronsku dozvolu za putovanje.