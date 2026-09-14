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Komandant vatrogasno-spasilačke brigade Niš Marko Radovanović izjavio je danas da je na Suvoj planini, kada je reč o požaru, situacija sada stabilna.

"Na onoj strani planine koja pripada opštini Gadžin Han više nema požara ni dima, a na strani koja teritorijalno pripada Beloj Palanci imamo još jednu lokaciju sa otvorenim plamenom. Nalazi se ispod Sokolovog kamena", rekao je Radovanović za agenciju Beta.

Prema njegovim rečima, linija požara duga je trenutno stotinak, maksimalno 200 metara, ali se nalazi na veoma strmom i nepristupačnom terenu.

"Ta lokacija oivičena je sa svih strana tako da požar ne može da nam pobegne, ne može da se proširi. Čekamo ga da stigne do pristupačnog terena gde možemo da ga ugasimo", naveo je Radovanović.

Planinari koji su minulog vikenda izašli na vrhove Suve planine u okviru akcije koju je organizovalo Planinarsko društvo "Trem 1819" iz Donjeg Dušanika kazali su da stanje na planini, na delu koji pripada opštini Gadžin Han, nakon požara, "nije tako strašno", kao što je u prvi mah izgledalo dok je požar buktao.

"Spaljena je sva visoka suva trava, suvo nisko rastinje, poneka šuplja ili suva bukva i kompletna kleka. Ništa zeleno i zdravo, osim kleke, nije se zapalilo. Nijedna bukva, mukinja, pa čak i grm šipurka stoji na spaljenoj ledini", rekli su planinari koji su izašli na vrhove Suve planine iznad sela Semča.

Požar na Suvoj planini izbio je 4. septembra u šumi iznad belopalanačkih sela Veta i Kosmovac, ali se zbog suše i jakog vetra veoma brzo proširio na čitav planinski venac.

Više stotina ljudi učestvovalo je u gašenju požara, najviše profesionalnih vatrogasaca i članova dobrovoljnih vatrogasnih društava, ali i šumari "Srbijašuma", motociklisti, vozači kvadova, planinari i meštani suvoplaninskih sela.

Vatru su gasili i ruski avion "Iljušin" i helikopteri Ministarstva unutrašnjih poslova.

Požarom su zahvaćena velika planinska prostranstva sa travom i niskim rastinjem, ali su vatrogasci i zaposleni u "Srbijašumama" uspeli da odbrane velike šumske komplekse koji se nalaze na belopalanačkoj strani planije.

Suva planina duga je 45 kilometara, a široka 15 kilometara.