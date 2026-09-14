Slušaj vest

Ko je nekad čistio ljute papričice zna da se njihov miris i ljutina ne skidaju baš lako sa ruku.

Čak i posle pranja sapunom može da se desi da na koži ostane neprijatan osećaj peckanja, što postaje posebno nezgodno kada nesvesno dodirnete lice ili oči.

Jedna baka je pokazala jednostavnu caku koju je koristila svaki put kada sprema ljutu zimnicu. Pre nego što posegnete za sapunom, ruke treba premazati sa malo ulja ili putera.

Masnoća pomaže da se kapsaicin, jedinjenje odgovorno za ljutinu papričica, lakše ukloni sa kože.

Dodatni savet:

Obratite pažnju na nokte. Ljutina se može zadržati ispod noktiju, pa prilikom pranja dobro istrljajte i taj deo.

Pečene paprike
Foto: Youtube Printscreen

Tek nakon toga ruke dobro operite sapunom i toplom vodom. Ovaj mali korak može mnogo da znači kada čistite veću količinu ljutih paprika za ajvar, turšiju ili druge zimnice.

Posle rada sa veoma ljutim papričicama, jedno pranje možda neće biti dovoljno. Ponovite postupak i dobro isperite ruke.

Kurir.rs/ Stvar ukusa Mondo

Ne propustiteDruštvoAjvar 900, ljute papričice 250, a tek slatke... Detaljni cenovnik domaće zimnice: Domaćice samo šeruju oglase (FOTO)
zimnica
DruštvoDok nas jedni deru za 200, drugi prodaju papriku za 90 dinara! Evo gde se sada najviše isplati kupovati za ajvar
paprika za ajvar
ŽenaNije svaka paprika dobra za ajvar: Evo koju treba da kupite za zimnicu, a koju za punjenje i sataraš
Crvene paprike na pijaci pogodne za pripremu ajvara i zimnice
ŽenaDa li ajvar goji i koliko ima kalorija? Sve zavisi od jednog sastojka, a njega često sipamo "odokativno"
kašika domaćeg ajvara