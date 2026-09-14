Pojedine domaćice čekaju da padne cena paprike da bi pripremale zimnicu

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Ko je nekad čistio ljute papričice zna da se njihov miris i ljutina ne skidaju baš lako sa ruku.

Čak i posle pranja sapunom može da se desi da na koži ostane neprijatan osećaj peckanja, što postaje posebno nezgodno kada nesvesno dodirnete lice ili oči.

Jedna baka je pokazala jednostavnu caku koju je koristila svaki put kada sprema ljutu zimnicu. Pre nego što posegnete za sapunom, ruke treba premazati sa malo ulja ili putera.

Masnoća pomaže da se kapsaicin, jedinjenje odgovorno za ljutinu papričica, lakše ukloni sa kože.

Dodatni savet: Obratite pažnju na nokte. Ljutina se može zadržati ispod noktiju, pa prilikom pranja dobro istrljajte i taj deo.

Foto: Youtube Printscreen

Tek nakon toga ruke dobro operite sapunom i toplom vodom. Ovaj mali korak može mnogo da znači kada čistite veću količinu ljutih paprika za ajvar, turšiju ili druge zimnice.