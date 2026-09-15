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Šta se dešava kada preminula osoba nije krštena, a porodica želi da joj sveštenik održi opelo? Ovo pitanje često se postavlja u najtežim trenucima, a mnogima nije lako da prihvate odgovor Crkve.

Teolog Aleksandar Đurđević objasnio je zašto sveštenici ne obavljaju opelo nad nekrštenima i šta, prema učenju Crkve, nakon smrti može da se kaže o njihovoj duši.

"Sveštenik ne želi da dođe"

- "Učitelju, majka mi je umrla, nije krštena i sveštenik ne želi da je sahrani", "Otac mi nije kršten, a sveštenik ne želi da dođe na sahranu i da obavi opelo. Da li možete vi nešto da sredite sa nekim sveštenikom, da obavi opelo?", odgovor na ovo pitanje, ili ovu molbu, je uvek negativan: "Ne mogu" - ispričao je teolog.

Foto: Shuterstock

Naglasio je da nijedan sveštenik neće obaviti opelo nad nekrštenom osobom.

Krštenjem se postaje član crkve

- Zašto? Zato što se krštenjem postaje član crkve. A ukoliko osoba za života nije krštena, ona nije član crkve. Zato, ukoliko niste kršteni, ovo je poziv svima vama da pristupite Svetoj tajni krštenja, ukoliko želite da budete u zajednici sa Bogom - naglasio je Đurđević.

Teolog je objasnio da se ne može znati šta će biti sa ljudima koji nisu kršteni, niti kakvo je stanje njihove duše nakon smrti.

- Poslednja reč je Božja reč. I pored toga što nisu kršteni, mi možemo da se molimo za njih i da se nadamo onom najboljem. Ko zna koji su razlozi zašto nisu kršteni - rekao je Đurđević.