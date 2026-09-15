Porodica molila sveštenika da održi opelo nekrštenom pokojniku: Odluka crkve slomila im je i poslednju nadu
- Teolog Aleksandar Đurđević kaže da sveštenik ne može da održi opelo nekrštenoj osobi, jer krštenjem čovek postaje član Crkve.
- Za one koji nisu kršteni, prema učenju Crkve, ne može se znati kakvo je stanje njihove duše posle smrti, ali se za njih može moliti.
Šta se dešava kada preminula osoba nije krštena, a porodica želi da joj sveštenik održi opelo? Ovo pitanje često se postavlja u najtežim trenucima, a mnogima nije lako da prihvate odgovor Crkve.
Teolog Aleksandar Đurđević objasnio je zašto sveštenici ne obavljaju opelo nad nekrštenima i šta, prema učenju Crkve, nakon smrti može da se kaže o njihovoj duši.
"Sveštenik ne želi da dođe"
- "Učitelju, majka mi je umrla, nije krštena i sveštenik ne želi da je sahrani", "Otac mi nije kršten, a sveštenik ne želi da dođe na sahranu i da obavi opelo. Da li možete vi nešto da sredite sa nekim sveštenikom, da obavi opelo?", odgovor na ovo pitanje, ili ovu molbu, je uvek negativan: "Ne mogu" - ispričao je teolog.
Naglasio je da nijedan sveštenik neće obaviti opelo nad nekrštenom osobom.
Krštenjem se postaje član crkve
- Zašto? Zato što se krštenjem postaje član crkve. A ukoliko osoba za života nije krštena, ona nije član crkve. Zato, ukoliko niste kršteni, ovo je poziv svima vama da pristupite Svetoj tajni krštenja, ukoliko želite da budete u zajednici sa Bogom - naglasio je Đurđević.
Teolog je objasnio da se ne može znati šta će biti sa ljudima koji nisu kršteni, niti kakvo je stanje njihove duše nakon smrti.
- Poslednja reč je Božja reč. I pored toga što nisu kršteni, mi možemo da se molimo za njih i da se nadamo onom najboljem. Ko zna koji su razlozi zašto nisu kršteni - rekao je Đurđević.