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Mladi lekari koji su na specijalizaciji u UKC Niš dobili su naknadu za rad u dežurstvima, zahvaljujući odluci Skupštine grada Niša i sredstvima koje je obezbedio Grad Niš.

Ovom odlukom Grad je prepoznao njihov rad, trud i nesebično angažovanje u velikoj misiji da zdravstveni pregled stigne do svakog građanina na teritoriji Niša.

Mladi lekari su se pridružili vrhunskim stručnjacima UKC Niš i Instituta Niška Banja koji su izašli na teren i krenuli od sela do sela, sa jednim ciljem, da niko ne ostane bez prilike da bude pregledan.

Foto: UKC Niš

- Grad Niš je prepoznao ono što naši mladi lekari rade na terenu. Oni su se dobrovoljno pridružili svojim profesorima i iskusnim kolegama, žele da pomognu, da uče i da budu deo ove humane misije. Zato je važno da njihov trud bude prepoznat i nagrađen. Oni ne daju samo svoje znanje, već i svoje vreme i energiju, sve sa jednim ciljem, da pomognu pacijentu - poručio je doc. dr Milan Lazarević, v. d. direktora UKC Niš.

Foto: UKC Niš

MLADI LEKARI SU NA TERENU

Za mnoge meštane ovih sela dolazak lekara predstavlja priliku da posle više godina obave pregled kod vrhunskih specijalista. Lekari dolaze do njih, pregledaju ih, daju savete i, kada je potrebno, usmeravaju ih na dalju dijagnostiku i lečenje.

Foto: UKC Niš

U ovoj misiji, uz iskusne stručnjake, važnu ulogu imaju i mladi lekari koji su na specijalizaciji u UKC Niš. Njihova želja da budu na terenu pokazuje da nova generacija lekara želi da uči od najboljih, ali i da svoje znanje i vreme stavi u službu građana.

Foto: UKC Niš

Njihov angažman nije ostao neprimećen. Grad Niš je odlukom Skupštine grada obezbedio sredstva za njihove naknade za rad u dežurstvima i time poslao jasnu poruku da ceni mlade ljude koji se bore za zdravlje svojih sugrađana.

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Ova akcija se nastavlja sve dok lekari ne obiđu sva sela na teritoriji Grada Niša. Cilj je da svaki meštanin dobije priliku za pregled, bez obzira na to gde živi.

Foto: UKC Niš

- Kada vrhunski stručnjaci izađu iz svojih ordinacija i dođu do ljudi, a uz njih stanu i mladi lekari koji žele da pomognu, onda znamo da radimo pravu stvar. To je misija zdravlja nacije. Grad Niš je to prepoznao i pokazao da briga o zdravlju građana mora da bude konkretna i vidljiva - istakao je doc. dr Milan Lazarević.

Beli mantili su izašli na teren, mladi lekari su stali uz svoje profesore, a grad Niš je stao iza njih. Mladi lekari su budućnost UKC Niš, a ulaganje u njih je ulaganje u zdravlje svih građana.