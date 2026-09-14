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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkoj vladi Milica Đurđević Stamenkovski saopštila je danas detalje o isplati jednokratne finansijske pomoći.

- Danas, 14. septembra 2026. godine, vrši se isplata jednokratne pomoći korisnicima koji su se nalazili u službenim evidencijama zaključno sa 25. avgustom 2026. godine.

Pravo na jednokratnu pomoć ostvaruju:

  • korisnici dečjeg dodatka – 25.000 dinara po detetu;
  • nosioci prava na novčani socijalnu pomoć – 25.000 dinara;
  • korisnici boračkog dodatka – 25.000 dinara;
  • ostali borci – 10.000 dinara.

Ukoliko jedno lice ostvaruje pravo na jednokratnu pomoć po više osnova, isplata se vrši samo po jednom osnovu, onom koji je najpovoljniji za korisnika.

Za ostvarivanje prava nije potrebno podnositi posebnu prijavu, jer se isplata vrši na osnovu podataka iz službenih evidencija

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