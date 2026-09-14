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Marija Stanković iz Žitorađe, studentkinja medicine na Univerzitetu u Nišu, jedina je sa Balkana izabrana kao student-ambasador na prestižnom programu za interventnu radiologiju u Kopenhagenu.

Foto: Ustupljene fotografije

Ova devojka, koja u svakom smislu predstavlja svetlu budućnost naše zemlje, nalazi se na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Foto: Ustupljene fotografije

Marija je mesece provela u Pionirskom parku, kako bi se izborila za svoje pravo da neometano studira i razvija se profesionalno, i rešila je da svojim imenom podrži predsednika Vučića.

Predstavnica prave elite našeg naroda, ona je jasno dizala glas protiv blokada i maltretiranja svojih kolega.

Prošle godine je rekla da je deo jedne Srbije, koja ide napred, koja se budi, dostojanstvene, hrabre, svesne. Istakla je tada da je zgrožena nasiljem, i da nepravda i strah ne smeju biti deo njenog grada.

studentkinja Marija Stanković Foto: Printscreen/TV Pink

- Ovo nije povratak u klupe, ovo je otpor nasilju. Mi nismo ovde da razbijamo, mi smo ovde da branimo ono što je naše, jer Srbija je naša kuća, a u svojoj kući ne vičemo, ne razbijamo, ne tučemo, već pokušavamo da razgovaramo, da popravimo. Biramo mir, pravdu, pravo na obrazovanje, pravo na sigurnost. Ne damo Niš, ne damo Srbiju - poručila je prošle godine Marija.