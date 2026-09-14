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Na stotine porodica sa decom iz cele Srbije okupilo se na Dečjem festivalu, koji je po deveti put održan na Oplencu u organizaciji Fondacije „Koreni“, na čelu sa NJKV princom Mihailom i princezom Ljubicom Karađorđević.

VODAVODA Vodica, dugogodišnji partner festivala, i ove godine bila je deo dana posvećenog deci, porodici, igri, druženju i zajedničkom vremenu provedenom na otvorenom.

Foto: Viktorija Zaharijev

Zabavne i kreativne radionice, sportske aktivnosti, predstave i sadržaji posvećeni narodnom stvaralaštvu bili su samo deo programa u kojem su deca mogla da se oprobaju, istražuju svoja interesovanja i provedu dan zajedno sa roditeljima. „VODAVODA Vodica je već godinama deo Dečjeg festivala na Oplencu i posebno nam je važno što uz sebe imamo partnera koji razume značaj porodice, zajedničkog vremena, igre i boravka dece u prirodi. Zahvalni smo što zajedno gradimo Festival sa kojeg deca i roditelji nose iskustva i uspomene mnogo duže od jednog dana“, istakla je princeza Ljubica Karađorđević.

Foto: Viktorija Zaharijev

Ove godine VODAVODA Vodica je deo svog programa realizovala i u saradnji sa NTC sistemom učenja, sa kojim razvija platformu „Vratimo decu prirodnom toku“. Ideja platforme je da se deci i roditeljima stvara više prilika za ono što detinjstvu prirodno pripada – igru, kretanje, radoznalost, istraživanje, druženje i vreme provedeno zajedno.

Foto: Viktorija Zaharijev

„Dečji festival na Oplencu za mene je lep primer onoga što želimo da podržavamo kroz VODAVODA Vodicu. Kada vidimo decu kako se igraju, trče, istražuju, nešto novo pokušavaju i, što je možda najvažnije, provode vreme sa svojom porodicom, tada ne moramo mnogo da objašnjavamo šta znači dobro detinjstvo. Zato smo već godinama uz ovaj festival. Kroz platformu ‘Vratimo decu prirodnom toku’ želimo da stvaramo još više ovakvih prilika – da deca imaju prostor da budu radoznala, aktivna, da se druže, istražuju i stvaraju uspomene sa ljudima koje vole. Ako iza jednog ovakvog dana ostane želja deteta i roditelja da nešto od toga ponove i sutra, onda smo uradili nešto vredno“, rekao je Vojin Đorđević, tvorac brenda VODAVODA.

Foto: Viktorija Zaharijev

Dečji festival na Oplencu još jednom je okupio generacije oko jednostavne, ali važne vrednosti – vremena koje porodica provodi zajedno i detinjstva koje se živi, a ne samo posmatra.