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Savremena tehnologija sve više menja način izvođenja vojnih operacija, ali čovek i dalje ostaje ključni faktor na bojnom polju, ocenili su gosti Kurir televizije Vinko Pandurević general potpukovnik u penziji ,Sreten Egerić, pukovnik u penziji i Miroslav Španović, takođe pukovnik u penziji.

General-potpukovnik u penziji Pandurević rekao je da je vežba pokazala visok nivo profesionalizma pripadnika Vojske Srbije.

- Nove genracije koje su došle pokazale su svoje kvalitetete i sposobnosti. To je jedan jedan dugotrajan proces obučavanja kako pojedinaca, tako i u okviru grupa. Došlo je vreme kada se informacione tehnolgije maksimalno pripremaju i upotrebljavaju u oružanim snagama i ratovima, to smo imali pre svega da vidimo i kod Ukrajine. Naša vojska je pokazala da prati ta dešavanja svetu. Vojnik, oficir i čovek je presudni faktor svake borbe. Bez njih, tehnologija predstavlja obično gvožđe. Sve je prošlo bez povrede i ikakvog oštećenja, to je bilo više od vežbe - započeo je.

Egerić ocenio je da je Srbija u poslednjih godinu i po dana značajno napredovala u razvoju bespilotnih sistema.

1/99 Vidi galeriju Pobednik 2026 - vojna vežba Vojske Srbije na Pešteru Foto: Marko Karović

- Dronovi su pomoćnici vojnicima, koji su vođe i uvek će biti. Ovo je treći segnemt koji smo imali prilike da vidmo, gde je pokazana simbioza svih sredstava Vojske Srbije koji su do sada dobili. Posebno zanimljivo i važno istaći za "bespilotne letelice" iliti dronove, jeste da više ne morate da rizikujete život vojnika u prvu ratnu liniju. Srbija je u poslednjih godinu i po dana jako napredovala, pre svega u naočnom potencijalu, zatim u razvoju i školovanju kadra, u opremanju industrijskih kapaciteta za proizvodnju takvih platformi i u razmeni tehnologija.

Pukovnik u penziji Miroslav Španović ocenio je da je vežba na Pešteru pokazala da Vojska Srbije sve više pripada grupi digitalno opremljenih oružanih snaga.

- Jučerašnja vežba na Pešteru je nešto veličanstveno, time je Srbija pokazala da spremna za sukobe, ukoliko bi do njih došlo. Sredstva koje smo juče videli poseduju samo zemlje najsavremenijeg sveta, bez lažne skomnosti možemo da se poredimo sa Amerikancima, Izraelcima, pa i Rusima. Pobedu rata donosi vojnik i ogroman pomak biće početak redovnog služenja vojnog roka - poručio je Španović.

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Kurir.rs

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