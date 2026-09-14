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Ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić Kovačević i komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević potpisale su danas Memorandum o saradnji kojim se predviđa koordinisano sprovođenje mera i aktivnosti kako bi se ugroženim porodicama, naročito majkama sa novorođenom decom, koje pripadaju kategoriji izbeglica, interno raseljenih lica ili povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, poboljšao ukupni materijalni položaj i rešilo stambeno pitanje.

Foto: Strahinja Aćimović/Komeserijat za izbeglice i migracije

Stvaranje jednakih uslova za siguran život

- Ovim smo postavili temelj za partnerstvo u borbi za porodice koje ispunjavaju uslove za podršku. Naš cilj je da ujedinimo resurse i prilagodimo mere koje sprovodimo kako bismo pružili konkretnu pomoć ugroženim porodicama, odnosno majkama sa novorođenom decom koje ispunjavaju uslove. Želimo, pre svega, da im pomognemo da dobiju krov nad glavom i samim tim sigurniju budućnost - poručila je, nakon potpisivanja Memoranduma o saradnji, ministarka Jelena Žarić Kovačević istakavši da je prioritet ministarstva stvaranje jednakih uslova za siguran život svakog deteta u Srbiji.

Foto: Strahinja Aćimović/Komeserijat za izbeglice i migracije

- Zahvaljujem ministarki Jeleni Žarić Kovačević i Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju na partnerstvu. Zajedničkim radom želimo da svakoj porodici kojoj je pomoć potrebna omogućimo da lakše dođe do podrške, reši stambeno pitanje i obezbedi sigurniju budućnost za svoju decu. Naš cilj je da povežemo mere stambene i finansijske podrške koje već sprovodimo i da ih učinimo dostupnijim onima kojima su najpotrebnije. Posebno mislimo na materijalno ugrožene porodice sa decom i majke sa novorođenom decom, kojima želimo da omogućimo bolje materijalne i sigurnije stambene uslove - istakla je komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević.

Foto: Strahinja Aćimović/Komeserijat za izbeglice i migracije

Okvir za razvoj saradnje

Današnjim potpisivanjem Memoranduma postavljen je okvir za razvoj saradnje u oblasti unapređenja demografske i populacione politike, unapređenje porodičnopravne zaštite porodica sa decom koje pripadaju kategoriji izbeglica, interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, naročito majki sa novorođenom decom, kao i identifikovanje i prioritetno rešavanje stambenih potreba navedenih kategorija, kroz koordinisano sprovođenje mera i aktivnosti strana potpisnica iz delokruga njihove nadležnosti: mere poboljšanja uslova života, odnosno stanovanja, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom, koju u skladu sa Zakonom o izbeglicama i Zakonom o upravljanju migracijama sprovodi Komesarijat za izbeglice i migracije i mere dodele novčanih sredstava majkama po osnovu rođenja deteta, za učešće u kupovini porodično-stambene zgrade, koju sprovodi Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, u skladu sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom.