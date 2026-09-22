Svi su se slatko nasmejali

Svi su se slatko nasmejali

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Upravo to dogodilo se Dubravki, čiji je gest tokom crkvenog venčanja privukao pažnju na društvenim mrežama. Naime, nakon što joj je sveštenik bez problema stavio krunu, a da joj pritom nije poremetio frizuru, mlada je u jednom trenutku podigla palac, kao da mu poručuje "bravo, pope".

"Kad od treme zaboraviš gde si"

Dubravka je snimak ispratila kratkim opisom koji je odmah nagovestio da ni sama nije očekivala ovakvu reakciju usred ceremonije:

"Kad od treme zaboraviš gde si."

Ipak, iza njenog neobičnog gesta krila se sasvim konkretna situacija. Kasnije je ispričala šta joj je prolazilo kroz glavu dok je sveštenik pokušavao da namesti krunu, kao i zbog čega mu je u tom trenutku pokazala palac gore.

- Priča ide ovako: kad smo dogovarali venčanje sveštenik je rekao: "Nemoj da nosiš one visoke punđe onda ne mogu da stavim lepo krunu. I ja kao "ok, svakako sam htela nisku".

I onda u tom momentu on je meni toliko jako gurao krunu na glavu da sam bila ubeđena da će pomeriti punđu, ali kako je hor pevao, nisam znala kako da mu kažem suptilno da je okej i da prestane - objasnila je ona.

"Legendarno"

Gest je bio toliko neočekivan da je na trenutak prekinuo ozbiljnu atmosferu ceremonije i izmamio osmehe prisutnih, a snimak je ubrzo podeljen na društvenim mrežama, gde je izazvao brojne reakcije i komentare.

- U fazonu "dobar posao pope", "Umirem od smeha", "Hahahha, epski snimak", "Legendarno", "Meni je ovo kao kod zubara kad te pita je li sve ok", samo su neki od mnogobrojnih komentara ispod snimka.