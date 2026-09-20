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Prava zaposlenih tokom korišćenja godišnjeg odmora često otvaraju brojna pitanja, posebno u situacijama kada dođe do neplaniranih okolnosti poput bolesti.

Mnogi se pitaju da li u tom slučaju gube dane odmora i šta se dešava sa preostalim danima godišnjeg odmora.

Milan Predojević, pravnik iz Infostuda, odgovorio je na pitanje šta se dešava kada zaposleni otvori bolovanje tokom planiranog godišnjeg odmora.

Lekar i pacijent Foto: Shutterstock

- Ukoliko se tako nešto desi, zaposleni ima pravo da otvori bolovanje i, kad završi bolovanje, da nastavi korišćenje godišnjeg odmora - naveo je Predojević i dodao:

- Dakle, on odlazi kod izabranog lekara da otvori bolovanje. Lekar putem ove nove aplikacije bolovanja obaveštava poslodavca da je bolovanje otvoreno, i kada zaključi bolovanje, zaposleni ima pravo da nastavi korišćenje preostalog dela godišnjeg odmora koji nije iskoristio.

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Ako zaposleni otvori bolovanje dok je na godišnjem odmoru, bolovanje se vodi kao privremena nesposobnost za rad po bolničkom listu. U tom slučaju period bolovanja ne treba se smatrati provedenim na godišnjem odmoru - radnik ima pravo na bolovanje, a preostali deo godišnjeg može mu biti odobren naknadno.

Šta to znači za radnika

- Pravo na naknadu: tokom bolovanja radnik ostvaruje pravo na bolničku naknadu u skladu sa važećim propisima i internim pravilima poslodavca.

- Očuvanje dana godišnjeg: dani godišnjeg koji su pokriveni bolovanjem obično se ne računaju kao iskorišćeni godišnji odmor i mogu se naknadno koristiti.

- Obaveza izveštavanja: radnik treba blagovremeno da obavesti poslodavca i da dostavi validan bolnički list.

Šta to znači za poslodavca

- Prihvatanje bolničkog lista: poslodavac mora evidentirati bolovanje i postupiti u skladu sa zakonima o radu i internim aktima.

- Prilagođavanje evidencije godišnjeg: poslodavac treba da koriguje evidenciju iskorišćenih dana godišnjeg ako je deo zamijenjen bolovanjem.

- Komunikacija: preporučuje se jasna komunikacija sa zaposlenim o daljim koracima i terminu kada će zaposlen biti u mogućnosti da iskoristi preostali godišnji odmor.

Praktični koraci za radnika

1. Odmah obavestiti poslodavca o bolovanju.

2. Dostaviti bolnički list najkasnije u roku koji propisuju zakoni ili interna pravila.

3. Dogovoriti s poslodavcem kako i kada će biti iskorišćeni preostali dani godišnjeg odmora.

Praktični koraci za poslodavca

1. Evidentirati prijavu bolovanja i sačuvati dokumentaciju.

2. Ažurirati evidenciju godišnjeg odmora i obavestiti zaposlene o stanju njihovih prava.

3. Postovati zakonske obaveze u vezi sa isplatama i naknadama tokom bolovanja.

Zaključak

Otvaranje bolovanja tokom godišnjeg odmora ne umanjuje pravo radnika na bolovanje i obično znači da će preostali deo godišnjeg biti na raspolaganju nakon okončanja bolovanja. Oba aktera, zaposleni i poslodavac treba da postupaju u skladu sa zakonskim pravilima, dostavljanjem i evidentiranjem bolničkog lista i korekcijom evidencije godišnjeg odmora.