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Nenad Mijailović, 46 godina, rođen 11.01.1980. godine u Kragujevcu nestao je 28. avgusta 2026. godine u Beogradu.

Poslednji put je viđen kod Crkve Svetog Marka, gde je bez telefona zamolio prolaznika da obavesti njegovog oca

Nenad je visok oko 183 cm, težak 90 kg, ima svetlosmeđu kosu i plave oči.

Prema rečima njegovih najbližih, vraćao se iz Kovina, gde je predavao medicinsku dokumentaciju. Poslednji put je viđen kod Crkve Svetog Marka u Beogradu, gde je zamolio prolaznika da telefonom obavesti njegovog oca da se nalazi kod crkve, jer kod sebe nije imao telefon.

Nenad je visok oko 183 cm, težak oko 90 kg, ima svetlosmeđu kosu i plave oči.

Nestanak Nenada Mijailovića prijavljen je policiji u Kragujevcu.

Ukoliko ste videli Nenada Mijailovića ili imate bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njegovom pronalasku, molimo vas da odmah obavestite najbližu policijsku stanicu ili pozovete broj 192.

Kurir.rs/Blic/Nestali Srbija

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