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Kada se pomene odmor u banji, obično se prvo pomisli na velike hotele, uređene promenade, bazene i pune restorane. Međutim, u centralnom delu Srbije postoji mesto koje privlači upravo suprotnim - tišinom, zelenilom i jednostavnim ritmom dana.

Na padinama planine Troglav, približno 23 kilometra od Kraljeva, nalazi se Bogutovačka Banja. Za razliku od najpoznatijih banjskih centara u zemlji, ovde nema velikih masa turista ni užurbanog obilaska brojnih atrakcija.

Ona može da bude zanimljiv izbor ljudima koji od putovanja očekuju nekoliko dana mira, boravak na svežem vazduhu i odmor daleko od gradske buke - zbog čega je izbor sve većeg broja naših starijih sugrađana do pozne jeseni.

Banja na padinama Troglava

Bogutovačka Banja smeštena je na približno 520 metara nadmorske visine, u predelu okruženom šumama i bujnom vegetacijom. U njenoj blizini protiče reka Lopatnica, dok planinski i brdoviti pejzaži dodatno pojačavaju osećaj izdvojenosti od gradske svakodnevice.

Foto: Screenshot YT

Do banje se stiže iz pravca Kraljeva, zbog čega može da bude zanimljiva i putnicima koji žele da upoznaju manje posećene krajeve centralne Srbije.

Ovde se dan ne planira prema dugom spisku znamenitosti koje treba obići. Vreme se provodi u kratkim šetnjama, odmoru, razgovoru i uživanju u prirodi. Upravo takav jednostavniji način boravka može da odgovara ljudima kojima nije potreban odmor prepun aktivnosti.

Mineralna voda najveće je bogatstvo banje

Bogutovačka Banja poznata je po izvorima mineralne vode čija se temperatura kreće između 25 i 27 stepeni. Voda se tradicionalno koristi u banjskim tretmanima i predstavlja jedno od najvažnijih prirodnih obeležja ovog mesta.

Foto: Screenshot YT

Mineralna voda koristi se kao pomoć kod određenih reumatskih tegoba, problema sa varenjem, ali kao i pojedinih tegoba povezanih sa nervnim sistemom, srcem i krvnim sudovima.

Ipak, mineralna voda i banjski tretmani ne bi trebalo da se koriste bez prethodnog saveta stručnjaka. Osobe koje imaju hronične bolesti ili redovno uzimaju terapiju trebalo bi najpre da se posavetuju sa lekarom.

Odmor koji ne podrazumeva jurnjavu

Jedna od najvećih prednosti Bogutovačke Banje jeste mirno okruženje. Ovde dan može da počne bez žurbe, uz laganu šetnju i boravak u prirodi, daleko od intenzivnog saobraćaja i velikog broja posetilaca.

Foto: Screenshot YT

Šetnje ne moraju da budu duge niti fizički zahtevne. Za mnoge goste dovoljno je da provedu vreme napolju, uživaju u zelenilu i odmore se u tišem okruženju.

Zbog toga ova banja može posebno da odgovara starijim posetiocima, ali i svima koji žele da se makar nakratko sklone od ubrzanog ritma, telefona i svakodnevnih obaveza.

Manje poznata banja bez velikih gužvi

Bogutovačka Banja nema popularnost najvećih turističkih centara u Srbiji, ali upravo to može da bude njena prednost. Umesto gužve, nudi privatnost, prirodu i mogućnost da se vreme organizuje bez pritiska.

Odmor ovde ne mora da bude ispunjen brojnim sadržajima da bi imao smisla. Nekoliko dana uz mineralne izvore, kratke šetnje i pogled na okolne šume može da bude dovoljno za ljude koji žele istinski predah.

Blizina Kraljeva, položaj na padinama Troglava, reka Lopatnica i mirnija atmosfera daju Bogutovačkoj Banji poseban karakter. To je mesto za putnike kojima luksuz ne predstavljaju veliki hoteli i puni bazeni, već tišina koju je danas sve teže pronaći.

Kurir/ Espreso/ Sensa