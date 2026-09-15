HLADNI TALAS JE STIGAO, A OVO JE TEK POČETAK! Spremite se za novo zahlađenje, a ovog datuma i pašće PRVI SNEG
- Hladni talas doneo je osetno zahlađenje u Srbiji, pa će jutra biti sveža, a dnevne temperature uglavnom oko proseka za ovo doba godine.
- Sutra se na severu očekuje promenljivo oblačno vreme sa kratkotrajnom kišom, dok će u ostalim krajevima biti oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima.
- RHMZ upozorava i na nepovoljnu hidrološku situaciju: vodostaji Dunava, Save i Tise biće ispod niskih plovidbenih nivoa, a više reka približilo se biološkom minimumu.
Hladni talas stigao je u Srbiju i doneo osetnu promenu, pa će narednih dana jutra biti sveža, dok će se dnevne temperature uglavnom kretati oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), već danas se na severu Srbije očekuje promenljivo oblačno vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima biće umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, a ponegde su mogući i kratkotrajni pljuskovi.
U sredu i četvrtak očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, dok će petak biti umereno oblačan i i dalje topao. Za vikend nas očekuje promenljivo vreme.
Tokom poslepodneva padavine će postepeno prestajati, uz delimično razvedravanje. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od 12 do 16 stepeni, dok će najviša dnevna biti između 21 i 25 stepeni.
Upozorenje na nepoljovlju hidrološku situaciju
Nakon prolaska hladnog fronta, temperature su se značajno spustile u odnosu na prethodni period, naročito na jugu i istoku zemlje. Meteorolozi navode da će se vreme narednih dana uglavnom zadržati u okvirima uobičajenim za ovaj deo godine.
RHMZ takođe upozorava i na nepovoljnu hidrološku situaciju.
Vodostaji Dunava, Save i Tise kod Titela narednih dana kretaće se ispod niskih plovidbenih nivoa. Istovremeno, proticaji na Kolubari sa pritokama, Jadru, Toplici, Vlasini, pritokama Zapadne i Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timoku, približili su se biološkom minimumu.
Prognoza Ivana Ristića
Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, na svom Fejsbuk profilu je najavio još jače zahlađenje u trećoj dekadi septembra.
- Prvi nagoveštaji još jačeg zahlađenja u trećoj dekadi septembra negde oko samog početka jeseni 23. septembra, na mapama se vidi i prvi sneg na Kopaoniku i Goliji - napisao je Ristić i najavio da nas narednih dana očekuje smena rane jeseni i poznog leta i da će tačne termine na vreme objaviti.
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