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Država nastavlja da pomaže građanima da svoje kuće i stanove učine energetski efikasnijim, a za pojedine kategorije stanovništva subvencije mogu da pokriju čak 90 odsto troškova. Cilj je jednostavan, manja potrošnja energije, niži računi, kvalitetniji uslovi za život i čistiji vazduh.

Kroz projekat "Čista energija i energetska efikasnost za građane", koji Ministarstvo rudarstva i energetike sprovodi u saradnji sa Svetskom bankom i lokalnim samoupravama, domaćinstvima se obezbeđuju bespovratna sredstva za energetsku sanaciju objekata.

Zašto je ova pomoć važna najbolje pokazuje podatak da se u Srbiji troši oko tri i po puta više energije u odnosu na evropski prosek. Energetskom sanacijom domaćinstva mogu da ostvare uštede energije od oko 25 do čak 80 odsto, u zavisnosti od primenjenih mera.

Država pokriva do 50 odsto investicije

Građani subvencije mogu da koriste za različite mere energetske efikasnosti, a država za pojedinačnu meru može da pokrije do 50 odsto vrednosti investicije. Kada se kombinuje više mera, odnosno kada se radi paket energetske sanacije, učešće subvencije može da dostigne 65 odsto ukupnog iznosa.

Foto: Schager/Shutterstock

Posebna pomoć namenjena je građanima koji su socijalno ugroženi. Za njih subvencija može da iznosi čak 90 odsto vrednosti radova, čime se značajno smanjuje iznos koji domaćinstvo mora samo da izdvoji.

Novina je da je krug korisnika ove pomoći dodatno proširen. Od ove godine mogućnost da konkurišu za subvencije do 90 odsto imaju svi socijalno ugroženi građani, a ne samo oni koji imaju status energetski ugroženog kupca. Prijave će moći da podnesu u svim lokalnim samoupravama koje učestvuju u programu.

Subvencije za energetsku efikasnost Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike printscreen

Interesovanje građana za ovu vrstu pomoći iz godine u godinu raste. Tokom 2023. i 2024. godine mogućnost subvencionisanja iskoristilo je oko 22.000 domaćinstava u 137 gradova i opština. Za aktuelni program država je obezbedila sredstva za energetsku sanaciju oko 10.000 domaćinstava, dok je dugoročni cilj da do kraja 2027. godine bude sanirano oko 50.000 domaćinstava širom Srbije.

Energetska sanacija ne znači samo uštedu novca. Bolja izolacija, efikasniji sistemi grejanja i korišćenje obnovljivih izvora energije mogu da donesu stabilniju temperaturu u domu, veći komfor i zdraviju životnu sredinu. Istovremeno se smanjuje potrošnja energije i emisija ugljen-dioksida, što ima značaj i za kvalitet vazduha.

Kako do subvencija?

Subvencije se ne dobijaju automatski. Lokalne samouprave raspisuju javne pozive, a građani moraju da ispune propisane uslove. Važno je i da sredstva nisu neograničena, pa veliki broj prijavljenih može premašiti raspoloživi budžet.

1/5 Vidi galeriju Mere za energetsku sanaciju domaćinstva Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike printscreen

Ipak, za socijalno ugrožene građane koji ispune uslove javnog poziva važi posebna mogućnost, oni će dobiti bespovratna sredstva bez obzira na ukupan iznos sredstava prvobitno opredeljen za subvencije u njihovoj lokalnoj samoupravi.

Država, tako, kroz ovaj program ne pomaže građanima samo da renoviraju svoje domove već pokušava da dugoročno smanji njihovu potrošnju energije i troškove života. Za domaćinstva to znači manje rasipanja energije i niže račune, a za društvo manju potrošnju i manje zagađenja.