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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski poručila je danas da ništa nije važnije u jednoj zemlji od njene mladosti.

- Od 1. januara 2027. godine garancija za mlade na teritoriji čitave Srbije. Nalazimo se na reci ispod mostova, mostova koji nas spajaju, koji nam daju mogućnost da sa jedne obale stignemo na drugu. Mladima ne treba obećavati budućnost, nego dati im priliku da je sami stvore - naglasila je ona, i dodala:

- Ništa važnije u jednoj zemlji nije od njene mladosti. Ona je tu da nas podseti zašto se borimo, zbog čega živimo i da nas uvek ohrabri, jer sve što radimo posvećeno je upravo vama, mladima.

Garancija za mlade namenjena je mladima od 15 do 29 godina i pruža im podršku da što brže dođu do prvog zaposlenja, prakse, obuke ili nastavka školovanja.

Cilj je da mlada osoba u roku od četiri meseca dobije konkretnu priliku i podršku za svoj sledeći korak.

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