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Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija "Čačak" u Beogradu oduzeta je dozvola za rad, objavilo je danas Ministarstvo prosvete.

Kako se navodi na sajtu Ministarstva, rešenje o oduzimanju dozvole za rad Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija "Čačak", sa sedištem u Beogradu, u ulici Gradski park broj 2, doneto je 24. avgusta, po proteku svih zakonom propisanih rokova od konačnosti rešenja o odbacivanju zahteva za akreditaciju ove visokoškolske ustanove, odnosno isteka važenja akreditacije visokoškolske ustanove i studijskih programa.

U skladu sa Zakonom, ministar prosvete će u roku od 30 dana od dana prestanka rada ustanove, doneti akt kojim se obezbeđuje završetak studija studentima ove visokoškolske ustanove na drugim visokoškoskim ustanovama.

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Troškove završetka studija za zatečene studente, u skladu sa uspostavljenim obligacionim odnosima između studenata i navedene visokoškolske ustanove, snosi visokoškolska ustanova kojoj je oduzeta dozvola za rad.