Ministarstvo prosvete donelo hitnu odluku: Oduzeta dozvola za rad visokoj školi u Beogradu, evo kakva je sudbina studenata
- Ministarstvo prosvete oduzelo je dozvolu za rad Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija "Čačak" u Beogradu, nakon isteka akreditacije i odbijanja zahteva za njeno obnavljanje.
- Studentima će završetak studija biti obezbeđen na drugim visokoškolskim ustanovama, a troškove snosi škola kojoj je dozvola oduzeta.
Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija "Čačak" u Beogradu oduzeta je dozvola za rad, objavilo je danas Ministarstvo prosvete.
Kako se navodi na sajtu Ministarstva, rešenje o oduzimanju dozvole za rad Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija "Čačak", sa sedištem u Beogradu, u ulici Gradski park broj 2, doneto je 24. avgusta, po proteku svih zakonom propisanih rokova od konačnosti rešenja o odbacivanju zahteva za akreditaciju ove visokoškolske ustanove, odnosno isteka važenja akreditacije visokoškolske ustanove i studijskih programa.
U skladu sa Zakonom, ministar prosvete će u roku od 30 dana od dana prestanka rada ustanove, doneti akt kojim se obezbeđuje završetak studija studentima ove visokoškolske ustanove na drugim visokoškoskim ustanovama.
Troškove završetka studija za zatečene studente, u skladu sa uspostavljenim obligacionim odnosima između studenata i navedene visokoškolske ustanove, snosi visokoškolska ustanova kojoj je oduzeta dozvola za rad.
Visokoškolska ustanova kojoj je oduzeta dozvola za rad može podneti zahtev iz člana 52. Zakona za izdavanje nove dozvole za rad po isteku roka od godinu dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju dozvole za rad, navedeno je u saopštenju.
Kurir/ Mondo