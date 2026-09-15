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Prvi regruti na odsluženju obaveznog vojnog roka mogli bi da uđu u kasarne već u martu naredne godine! Vojni rok bi trebalo da traje 75 dana, dok bi prve pozive mladići dobili već u oktobru, a devojke će vojsku i dalje služiti dobrovoljno.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u nedelju posle prikaza sposobnosti naše armije na Pešteru rekao da su država, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije u potpunosti spremni za početak realizacije ovog plana. Naveo je da će vojni rok trajati 75 dana.

- To je malo dana, ništa, ali će mnogo značiti u smislu dobijanja odgovornosti, ozbiljnosti, posvećenosti i, rekao bih, čak i odrastanja, pre svega za naše mladiće.

Ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka moglo bi da doprinese i razvoju gradova u kojima se nalaze kasarne.

- Posebno u pograničnim područjima od Pirota, preko Priboja do Sombora. To vam je kada imate takvu vrstu kasarni kao da imate fabriku u tom gradu i verujem da će tim ljudima i gradovima mnogo značiti - ocenio je Vučić.

1/99 Vidi galeriju Pobednik 2026 - vojna vežba Vojske Srbije na Pešteru Foto: Marko Karović

Kad stižu pozivi?

Prema ranijim najavama, prvi pozivi bi trebalo da od ovog oktobra budu upućeni mladićima koji su rođeni 2006. godine. Ipak, konačan raspored pozivanja i precizni kriterijumi zavisiće od odluka nadležnih institucija i načina na koji bude sproveden novi sistem.

Za muškarce od 18 do 30 godina služenje vojnog roka biće obavezno. Regruti ne bi služili vojsku u mestu prebivališta, već bi bili raspoređivani u kasarne širom zemlje. Vojska Srbije inače raspolaže sa 54 kasarne i devet centara za obuku, a njihov kapacitet i infrastruktura trebalo bi da budu iskorišćeni za realizaciju plana.

Kako će izgledati obavezno služenje vojnog roka u Srbiji?

Prema do sada predstavljenom modelu, 75 dana vojnog roka bilo bi podeljeno u tri faze. Prvih 30 bilo bi namenjeno osnovnoj i teorijskoj obuci. Regruti bi se upoznavali sa osnovnim vojnim pravilima i procedurama, učili rukovanje ličnim naoružanjem, kao i sklapanje i rasklapanje puške. U ovom periodu savladavale bi se i osnovne strojeve radnje.

Vraća se obavezni vojni rok u Srbiju Foto: Ministarstvo odbrane

Narednih 30 dana bilo bi rezervisano za specijalizovanu i grupnu obuku. Regruti bi se, u zavisnosti od roda i službe, upoznavali s konkretnim zadacima, dok bi kroz taktičke vežbe uvežbavali postupanje u različitim situacijama.

Poslednjih 15 dana trebalo bi da budu posvećeni terenskoj obuci. Na poligonima i u terenskim uslovima regruti bi primenjivali znanja stečena tokom prethodna dva meseca kroz različite simulirane situacije.

Po završetku vojnog roka regruti bi bili prevedeni u rezervni sastav Vojske Srbije. To znači da bi i nakon 75 dana postojala vojna obaveza, tj. mogućnost da kao rezervisti budu pozivani na vojne vežbe.

Sve o obaveznom vojnom Vojni rok bi zvanično mogao da startuje od marta naredne godine

Prvi pozivi mogli bi da budu poslati mladićima već u oktobru

Pozive bi trebalo da očekuju mladići rođeni 2006. godine

Za muškarce od 18 do 30 godina služenje bi bilo obavezno

Obuka od 75 dana bila bi podeljena na:

* 30 dana - osnovna i teorijska obuka

* 30 dana - specijalizovana i grupna obuka

* 15 dana - terenska obuka

Tokom obuke učilo bi se rukovanje ličnim naoružanjem, osnovna vojna pravila, procedure i strojeve radnje

Nakon toga bi sledili taktičke vežbe i praktična primena znanja na terenu

Po završetku roka regruti bi prelazili u rezervni sastav Vojske Srbije i mogli bi biti pozivani na vojne vežbe

Vojska Srbije ima 54 kasarne i devet centara za obuku koji bi bili korišćeni za novi sistem

Foto: Ministarstvo odbrane

Robotizovane letelice

Predsednik Vučić je na Pešteru ukazao i na novine koje su prvi put prikazane tokom vežbe, pre svega na upotrebu robotizovanih i bespilotnih sistema, uključujući robote pse i različite vrste dronova.

1/55 Vidi galeriju Pobednik 2026 Foto: RTS Printscreen

- Danas ste prvi put mogli da vidite napad robotizovanih, besposadnih i bespilotnih letelica, dakle kako izgleda napad na čitavo naselje bez ijednog čoveka. Mogli ste da vidite pored "malog miloša" i robote pse, koje nije bilo lako stabilizovati za tako preciznu vatru, a na koje smo uspeli da okačimo revolverski bacač granata, zolje i mitraljez 7,62 mm. Takođe, osam različitih vrsta dronova koje smo upotrebljavali danas, neke od njih su vojnici morali da sruše zbog vežbe, ali je i to pokazalo koliko i kojom brzinom napredujemo - naglasio je predsednik.