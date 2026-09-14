Maxi je, još jednom, potvrdio poverenje koje mu kupci ukazuju svakodnevno u prodavnicama širom Srbije. Priznanje Best Buy Award potvrdilo je da Maxi pruža najbolju vrednost za uloženi novac u kategoriji celokupnog iskustva koje kupac oseća nakon obavljene kupovine.

U istraživanju je od ispitanika traženo da, na osnovu ličnog iskustva kupovine, navedu trgovinski lanac koji na tržištu Srbije pruža najbolji odnos cene i kvaliteta proizvoda, uzimajući u obzir ponudu, uređenje prostora i ukupno iskustvo kupovine.

„Drago nam je što kupci prepoznaju našu posvećenost pružanju najboljeg iskustva kupovine.Trudimo se da kroz širok asortiman proizvoda odličnog kvaliteta, moderan dizajn prodavnica, tehnologiju i ljubaznu uslugu budemo dobar komšija zajednici u kojoj poslujemo i živimo. Ovo priznanje nam je podstrek da budemo još bolji supermarket, jer verujemo da se poverenje kupaca zaslužuje iznova, svakog dana“ izjavila je Gorica Jovović, generalna direktorka kompanije Delez Srbija.