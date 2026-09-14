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Ministar odbrane Bratislav Gašić obišao je završene infrastrukturne radove u kasarni „Cerski junaci“ u Šapcu, gde su obezbeđeni najsavremeniji uslovi za smeštaj i boravak vojnika na služenju vojnog roka.

Ministar Bratisalv Gašić zadovoljan je viđenim u Šapcu Foto: Ministartsvo odbrane

Tom prilikom, ministar Gašić istakao je da je reč o objektu izgrađenom 1938. godine na kojem su u više navrata, počevši od 1958. godine, izvođeni radovi na adaptacijama i investicionom održavanju te da su, imajući u vidu starost i stanje objekta, bili neophodni značajni građevinski radovi.

Ministar Bratislav Gašić o daljim ulaganjima u vojne objekte

- Nove prostorije u potpunosti obezbeđuju sve potrebne, savremene uslove za smeštaj, život i rad naših vojnika i starešina. Za nas je od izuzetne važnosti da svim našim pripadnicima obezbedimo najbolje moguće uslove. Posebno me raduje što će rezultat izvršenih radova direktno osetiti vojnici na služenju vojnog roka. Siguran sam da će im smeštaj u novim prostorijama vojničke dane učiniti prijatnijim - rekao je ministar odbrane.

Sve se cakli u kasarni u Šapcu Foto: Ministartsvo odbrane

On je naglasio da radovi na ovom i svim drugim objektima na teritoriji cele Republike Srbije još jednom potvrđuju čvrsto opredeljenje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije da, osim nabavke i modernizacije naoružanja i vojne opreme, izgrađuju, obnavljaju i unapređuju infrastrukturu u svojim jedinicama i ustanovama.

Obnova 2.000 kvadrata kasarne po nalogu Gašića

Rekonstrukcijom i adaptacijom obuhvaćeno je približno 2.000 kvadrata objekta u kasarni „Cerski junaci", koji je namenjen za smeštaj i boravak vojnika na služenju vojnog roka. U okviru radova obnovljena je fasada i zamenjena stolarija, čime je više od tri puta povećana energetska efikasnost objekta.

1/4 Vidi galeriju Kasarna "Cerski junaci" u Šapcu pre i posle renoviranja Foto: Ministartsvo odbrane

Unutrašnji prostor je adaptiran, a za potrebe njegovog opremanja nabavljen je novi nameštaj i izrađena je infrastruktura za mogućnost korišćenja bežičnog interneta, čime su dodatno unapređeni uslovi za boravak i život vojnika tokom služenja vojnog roka.

1/10 Vidi galeriju Kasarna "Cerski junaci" sada će biti zdanje za ponos Grada Šapca Foto: Ministartsvo odbrane